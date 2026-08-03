Поруч з палацом Путіна: під Геленджиком ППО збила дрони над пляжем з росіянами, є загиблі (відео)

У селі Архипо-Осипівка під Геленджиком під час атаки дронів загинуло четверо росіян, заявив місцевий губернатор. На відео з місця подій зафіксували безпілотник, по якому стріляла мобільна вогнева група РФ та збила його прямо над пляжем з відпочивальниками. При цьому неподалік — база відпочинку працівників військового заводу, а трохи далі — палац диктатора Путіна.

Заява про події на чорноморському узбережжі РФ у Краснодарському краї близько 11 год 3 серпня з'явилось у Telegram-каналі губернатора Веніаміна Кондратьєва. У перших повідомленнях російського чиновника ішлося про удар дрона, від якого загинуло троє та отримали поранення 13 росіян. Згодом оперативний штаб регіону уточнив, що загиблих четверо. Кондратьєв написав, що упали "уламки", але на відео з кількох ракурсів добре помітно, на пляжі вибухнув дрон, підбитий над зоною з відпочивальниками. Спершу у кадр потрапив БпЛА, який летів у певному напрямку, потім чути стрілянину з кулеметів, і у якийсь момент апарат увійшов в піке та вибухнув прямо посеред людей. Фокус зібрав інформацію про події під Геленджиком 3 серпня.

Відео дня

Відео з моментом удару БпДА опублікували у Telegram-каналі Supernova. Бачимо, що місцевість заповнена відпочивальниками, які не зважають на події у небі. Один з росіян поширив допис у мережі Facebook, у якому зауважив, що інцидент стався неподалік від резиденції Путіна, яку російські військові захищали усіма можливими способами.

Удари по РФ — що сталось 3 серпня

Тим часом у каналі Supernova зауважили, що поруч з пляжем розташована база відпочинку "Рассвет", на якій, ймовірно, відчувають працівники підприємства "НПО "Машиностроение" з міста Рєутов у Підмосков'ї, які займають розмаються розробкою ракет для ЗС РФ. У каналі росЗМІ Astra написали, що у регіоні не вмикали сигнал повітряної тривоги, щоб не турбувати росіян.

Удари по РФ — інформація про атаку БпЛА під Геленджиком 3 серпня Фото: Скриншот

Українське командування не інформувало про атаку на якісь об'єкти у Краснодарському краї: є дані про влучання на ТОТ Криму, під Брянськом та Бєлгородом. Міноборони РФ о 7 год 3 липня відзвітувало про збиття 131 дрона, які атакували 10 російських регіонів, у тому числі — Краснодарський край: усі цілі начебто знешкоджені. Відстань від Архипо-Осипівки до палацу Путіна складає близько 26 км.

Удари по РФ — відстань від вибуху на пляжі під Геленджиком до палацу Путіна, 3 серпня Фото: Google Maps

Фокус писав про попередні атаки дронів на РФ, коли вибухало неподалік від резиденції Путіна. Один з таких випадків стався 27 травня. Згідно з заявою губернатора, було гучно біля села Криниця (згоріло нежитлове приміщення) та біля села Джанхот (згоріло дерево). Російські розслідувачі зауважили, що між цими двома населеними пунктами розташований палац російського диктатора: орієнтовні координати — 44.4193, 38.2051. Саме тут, як з'ясувалось, збудували аквадискотеку, спортзал та стрип-клуб, і вартість об'єкта — у межах 100 млрд руб.

Нагадуємо, зранку 3 серпня стало відомо про атаку дронів на ВНЗ у Бєлгороді: військові пояснили, чому відбувся удар.