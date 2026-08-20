Аномальна спека вдарила по врожаю: восени ціни на популярний продукт злетять на 30%

Українцям варто готуватися до подорожчання картоплі восени. Через тривалу аномальну спеку врожай цієї культури може виявитися меншим, а після завершення сезону ранніх сортів закупівельні ціни здатні підскочити на 25–30%.

Як розповіла кандидатка сільськогосподарських наук, заступниця директора з наукової роботи Інституту картоплярства НААН Тетяна Олійник у коментарі "Главкому", найбільше на майбутній урожай вплинули високі температури в період, коли картопля формує бульби.

Вона пояснила, що протягом п’яти днів температура повітря трималася вище 37 градусів. Така спека припала на фазу бутонізації та цвітіння, яка є особливо важливою для майбутнього врожаю.

Загалом, картопля погано переносить настільки високі температури. За таких умов рослина сповільнює ріст і починає економити власні ресурси, спрямовуючи їх насамперед на те, щоб пережити несприятливий період. Через це бульби формуються гірше і не встигають нормально налитися.

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Саме тому цьогорічний урожай може бути нижчим, а ситуація на ринку зміниться вже після завершення продажу ранньої картоплі.

Наразі ціни на неї залишаються відносно низькими. Наприкінці літа продукцію продавали приблизно по 6,5–8 грн за кілограм. Проте така вартість, за словами експертки, не означає, що картопля залишатиметься дешевою надалі.

Річ у тім, що ранні сорти швидко втрачають якість і не підходять для тривалого зберігання. Тому їх зараз активно вивозять на ринок. Коли ж ці запаси закінчаться, основну роль почнуть відігравати середньостиглі та пізні сорти.

Очікується, що масовий вихід такої картоплі на ринок припаде на жовтень–листопад. Саме тоді, за прогнозом Олійник, закупівельні ціни можуть зрости приблизно на 25–30%.

Водночас подорожчання може не завершитися восени. Взимку на ціну картоплі впливатиме ще й вартість її зберігання. Виробникам доводиться витрачати кошти на вентиляцію сховищ і підтримання необхідної температури, а ці витрати зрештою закладаються у вартість продукції.

Тому взимку картопля зі сховищ може додати в ціні ще близько 10%. Таким чином, нинішнє літнє зниження вартості може виявитися тимчасовим, а вже восени та взимку українцям доведеться купувати картоплю дорожче.

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