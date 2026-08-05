Программа "Пакунок школяра": как родителям первоклассников получить госпомощь

В Украине стартовал прием заявлений на государственную помощь "Пакунок школяра 2026". Оформить единовременную денежную помощь в размере 5000 грн могут родители или законные опекуны каждого ребенка, который идет в первый класс.

Как оформить выплату, и что необходимо учесть, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Государственная программа "Пакунок школяра": кто имеет право на выплату

Право на выплату единовременной денежной помощи имеют родители, усыновители или другие законные представители детей, которые в 2026-2027 учебном году идут на подконтрольную территорию Украины в первый класс. Если в семье два или больше первоклассников, право на получение помощи имеет каждый из детей.

Как обратиться за выплатой

За выплатой на подготовку к школе можно обратиться онлайн через приложение "Дія" и офлайн через Пенсионный фонду Украины (ПФУ).

Как оформить "Пакунок школяра" в "Дія": алгоритм

авторизоваться в приложении "Дія";

открыть сервис "Помощь от государства".

выбрать "Пакунок школяра";

выбрать данные о ребенке, который идет в первый класс;

перейти к заявлению;

выбрать Дія. Картку с открытым специальным счетом "Турбота для дитини" для зачисления помощи. Если еще нет ее, необходимо открыть Дія. Картку в одном из уполномоченных банков.

проверить данные и подписать заявление через Дія Підпис.

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Как оформить "Пакет школяра" через ПФУ

При отсутствии мобильного приложения "Дія" заявление для оформления помощи можно подать в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

В заявлении указываются в частности реквизиты текущего счета со специальным режимом использования, открытого в уполномоченном банке.

Какие документы нужно подать офлайн на "Пакунок школяра"

Во время обращения один из родителей или законный представитель ребенка также предъявляет:

паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика – РНУКНП (при наличии);

документы, подтверждающие полномочия законного представителя (при необходимости).

В случае невозможности получения Пенсионным фондом Украины других документов (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, решении суда и т.п.) путем электронного информационного взаимодействия они подаются в бумажной форме.

Заявления можно подать до 1 ноября 2026 года.

Как использовать выплату?

Единовременное пособие предоставляется исключительно в безналичной форме на счет со специальным режимом использования. Его можно использовать для приобретения книг, канцелярских товаров, школьной одежды, обуви или принадлежностей. Срок использования — 12 месяцев со дня зачисления средств на счет.

Все ранее открытые счета со особым режимом использования продолжают действовать в полном объеме – переоформлять их не нужно.

Важно помнить, что снять наличные с карты "Пакунок школяра" нельзя. Эта помощь имеет специальный режим использования, поэтому денежные средства нельзя переводить на другие счета или снимать в банкоматах.

Что делать, если "Пакунок школяра" не отображается в "Дія"

Если ребенок не отображается в услуге "Пакунок школяра" в приложении "Дія", это обычно означает, что учебного заведения еще нет в государственной образовательной системе АИКОМ (Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента) данных о зачислении в 1 класс или они содержат ошибки.

В таком случае родителям или опекунам необходимо обратиться в школу с просьбой к администрации или классному руководителю проверить, внесены ли данные о ребенке и его родителях в систему АИКОМ и правильно ли указаны документы.

Услуга автоматически становится доступной для родителей в "Дія", как только школа обновит электронные списки и внесет информацию о зачислении к электронным приказам.

В ПФУ просят родителей не паниковать, поскольку программа будет работать стабильно, а времени для подачи заявлений (как онлайн через "Дія", так и оффлайн в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины) до 1 ноября предостаточно.

"Пакунок школяра": кому и почему могут отказать

Отказать в получении "Пакунка школяра" могут в случае пребывания первоклассника за границей или на временно оккупированных территориях. Однако по возвращении в Украину семьи могут оформить выплату.

Еще одна причина — смена учебного заведения. Если ребенка перевели в другую школу или отчислили после подачи первого заявления, система его отклоняет, и процедуру нужно пройти заново.

Отказ в получении может возникнуть и из-за ошибок в реестрах. Несоответствие данных о ребенке или родителях в государственных базах данных и системе АИКОМ требует обязательного обновления информации.

Напомним, где купить школьные принадлежности за госсредства.

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