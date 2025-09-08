Где купить школьные принадлежности за госсредства: заработала интерактивная карта "Пакета школьника"

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины вместе с Государственной службой по делам детей представили тестовую версию онлайн-дашборда, который помогает родителям находить магазины для оплаты школьных принадлежностей через программу "Пакет школьника". По состоянию на 5 сентября помощь уже получили более 103 тысяч семей на общую сумму 526 миллионов гривен.

По информации ведомства, второй транш программы охватил почти 18 тысяч семей. Онлайн-дашборд отражает более 25 тысяч торговых точек по всей Украине, где гарантированно можно воспользоваться государственными средствами. Карта имеет удобные фильтры по области и территориальной общине, однако не включает все магазины. Если пользователи замечают устаревшие адреса или названия, они могут сообщить об этом через специальную Google-форму.

Министр социальной политики Денис Улютин отметил, что главная задача интерактивной карты — не только оказать финансовую поддержку, но и упростить процесс поиска магазинов для использования средств программы. В то же время глава Госслужбы по делам детей Петр Добромильский подчеркнул, что инструмент повышает прозрачность и удобство доступа к помощи.

"Запуск интерактивной карты — это еще один шаг к прозрачности и удобству. Для нас важно, чтобы каждая семья быстро и беспрепятственно имела возможность воспользоваться государственной помощью", — отметил Петр Добромильский.

Как и где родители могут воспользоваться программой "Пакет школьника"

Участие в программе открыто для всех магазинов, которые продают школьные принадлежности, детскую одежду и обувь. Родители могут совершать покупки в любых торговых точках по Украине, если платежный терминал имеет соответствующий MCC-код:

5641 — детская одежда;

5651 — одежда для всей семьи;

5661 — обувь;

5943 — канцелярские товары.

В общем, программа "Пакет школьника" продлится до 15 ноября 2025 года. Подать заявку можно через приложение "Дія" или в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины.

