Де купити шкільне приладдя за держкошти: запрацювала інтерактивна мапа "Пакунку школяра"

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України разом із Державною службою у справах дітей презентували тестову версію онлайн-дашборду, який допомагає батькам знаходити магазини для оплати шкільного приладдя через програму "Пакунок школяра". Станом на 5 вересня допомогу вже отримали понад 103 тисячі сімей на загальну суму 526 мільйонів гривень.

Related video

За інформацією відомства, другий транш програми охопив майже 18 тисяч родин. Онлайн-дашборд відображає понад 25 тисяч торгових точок по всій Україні, де гарантовано можна скористатися державними коштами. Мапа має зручні фільтри за областю та територіальною громадою, проте не включає всі магазини. Якщо користувачі помічають застарілі адреси чи назви, вони можуть повідомити про це через спеціальну Google-форму.

Міністр соціальної політики Денис Улютін зазначив, що головне завдання інтерактивної мапи — не лише надати фінансову підтримку, а й спростити процес пошуку магазинів для використання коштів програми. Водночас голова Держслужби у справах дітей Петро Добромільський підкреслив, що інструмент підвищує прозорість та зручність доступу до допомоги.

"Запуск інтерактивної мапи — це ще один крок до прозорості та зручності. Для нас важливо, щоб кожна родина швидко та безперешкодно мала можливість скористатися державною допомогою", — зауважив Петро Добромільський.

Як і де батьки можуть скористатися програмою "Пакунок школяра"

Участь у програмі відкрито для всіх магазинів, які продають шкільне приладдя, дитячий одяг та взуття. Батьки можуть здійснювати покупки у будь-яких торгових точках по Україні, якщо платіжний термінал має відповідний MCC-код:

5641 — дитячий одяг;

5651 — одяг для всієї родини;

5661 — взуття;

5943 — канцелярські товари.

Загалом, програма "Пакунок школяра" триватиме до 15 листопада 2025 року. Подати заявку можна через застосунок "Дія" або у сервісних центрах Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України планує запровадити "нульовий курс" для абітурієнтів, які не змогли скласти національний мультипредметний тест. Програма передбачає річне навчання, після якого студенти зможуть повторно пройти НМТ та взяти участь у вступній кампанії.

Також нещодавно Фокус писав, що в Україні планують розширити програму безкоштовного гарячого харчування для школярів. Від вересня 2025 року безоплатні обіди отримуватимуть усі учні початкових класів, а також школярі 5–11 класів у прифронтових громадах.