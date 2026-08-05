Програма "Пакунок школяра": як батькам першокласників отримати державну допомогу

В Україні розпочався прийом заяв на отримання державної допомоги "Пакунок школяра 2026". Оформити одноразову грошову допомогу в розмірі 5000 грн можуть батьки або законні опікуни кожної дитини, яка йде до першого класу.

Як оформити виплату та що потрібно врахувати, пояснили у Пенсійному фонді України.

Державна програма "Пакунок школяра": хто має право на виплату

Право на отримання одноразової грошової допомоги мають батьки, усиновлювачі або інші законні представники дітей, які у 2026–2027 навчальному році вступають до першого класу на підконтрольній території України. Якщо в сім’ї двоє або більше першокласників, право на отримання допомоги має кожна з дітей.

Як звернутися за виплатою

Щоб отримати виплату на підготовку до школи, можна звернутися онлайн через додаток "Дія" та офлайн через Пенсійний фонд України (ПФУ).

Як оформити "Пакунок школяра" в "Дія": алгоритм

увійти в додаток "Дія";

відкрити сервіс "Допомога від держави".

вибрати "Пакунок школяра";

вибрати дані про дитину, яка йде до першого класу;

перейти до заяви;

вибрати "Дія. Картку" з відкритим спеціальним рахунком "Турбота для дитини" для зарахування допомоги. Якщо її ще немає, необхідно відкрити "Дія. Картку" в одному з уповноважених банків;

перевірити дані та підписати заяву через "Дія. Підпис".

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Як оформити "Пакунок школяра" через ПФУ

Якщо немає мобільного додатка "Дія", заяву на отримання допомоги можна подати в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

У заяві зазначаються, зокрема, реквізити поточного рахунку зі спеціальним режимом використання, відкритого в уповноваженому банку.

Які документи потрібно подати офлайн для отримання "Пакунка школяра"

Під час звернення один із батьків або законний представник дитини також повинен пред’явити:

паспорт (або інший документ, що посвідчує особу);

реєстраційний номер облікової картки платника податків – РНОКПП (за наявності);

документи, що підтверджують повноваження законного представника (за необхідності).

У разі неможливості отримання Пенсійним фондом України інших документів (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, рішення суду тощо) шляхом електронної інформаційної взаємодії, вони подаються у паперовій формі.

Заяви можна подавати до 1 листопада 2026 року.

Як скористатися виплатою?

Одноразова допомога надається виключно у безготівковій формі на рахунок зі спеціальним режимом використання. Її можна використовувати для придбання книг, канцелярських товарів, шкільного одягу, взуття або приладдя. Термін використання — 12 місяців з дня зарахування коштів на рахунок.

Усі раніше відкриті рахунки з особливим режимом використання продовжують діяти в повному обсязі — переоформлювати їх не потрібно.

Важливо пам’ятати, що зняти готівку з картки "Пакунок школяра" не можна. Ця допомога має спеціальний режим використання, тому кошти не можна переказувати на інші рахунки або знімати в банкоматах.

Що робити, якщо "Пакунок школяра" не відображається в "Дії"

Якщо дитина не відображається у сервісі "Пакунок школяра" у додатку "Дія", це зазвичай означає, що навчальний заклад ще не зареєстрований у державній освітній системі АІКОМ (Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту), або дані про зарахування до 1 класу відсутні чи містять помилки.

У такому випадку батькам або опікунам слід звернутися до школи з проханням до адміністрації або класного керівника перевірити, чи внесені дані про дитину та її батьків до системи АІКОМ і чи правильно вказані документи.

Ця послуга автоматично стає доступною для батьків у додатку "Дія", щойно школа оновить електронні списки та внесе інформацію про зарахування до електронних наказів.

У ПФУ просять батьків не панікувати, оскільки програма працюватиме стабільно, а часу для подання заяв (як онлайн через "Дія", так і офлайн у сервісних центрах Пенсійного фонду України) до 1 листопада вистачить з головою.

"Пакунок школяра": кому і чому можуть відмовити

У наданні "Пакунка школяра" може бути відмовлено, якщо першокласник перебуває за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Однак після повернення в Україну сім’ї можуть оформити виплату.

Ще одна причина — зміна навчального закладу. Якщо дитину перевели в іншу школу або відрахували після подання першої заяви, система її відхиляє, і процедуру потрібно пройти заново.

Відмова у видачі може статися й через помилки в реєстрах. Невідповідність даних про дитину або батьків у державних базах даних та системі АІКОМ вимагає обов’язкового оновлення інформації.

Нагадаємо, де можна придбати шкільне приладдя за державні кошти.

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