"Ситуация будет ухудшаться": Потураев заговорил о переносе работы парламента в другое место

Во время воздушных тревог Верховная Рада Украины намерена прерывать свою работу, чтобы депутаты успели спуститься в укрытие.

Только 19 августа было две тревоги, и очевидно, что в таком режиме парламент не может работать, рассказал в эфире Radio NV Никита Потураев народный депутат и председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике.

"Я думаю, что на самом деле ситуация будет только ухудшаться", — сказал он.

По словам политика, сейчас есть два варианта, которые сейчас обсуждаются, и это не является какой-то военной тайной. Один из вариантов — переместить работу парламента в более безопасное место.

"Такое место в Киеве существует. Планировалось, что парламент мог там работать тогда вот в феврале, или апреле 22-го года, но, к счастью, тогда была другая ситуация с безопасностью. То есть, она была очень тяжелая, но на самом деле парламент все же собирался в зале пленарных заседаний и принимал решения", — отметил депутат.

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О другом варианте Потураев распространяться не стал.

Напомним, чуть больше месяца назад Потураев заявлял на заседании парламента во время рассмотрения вопроса о назначении Сергея Корецкого на пост премьер-министра, что решил сложить с себя полномочия в Верховной Раде.

Также сообщалось, что в марте Потураев говорил о том, что в Украине нужно серьезно рассмотреть блокировку Telegram и других соцсетей.

В мае Потураев резко отреагировал на вопрос журналистки "Радио Свобода" о том, спрашивали ли у президента о "Миндич-гейте", о неизвестном "Вове" и строительстве коттеджей ЖК "Династия".