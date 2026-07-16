"Был вынужден": нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев заявил о сложении мандата (видео)

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев решил сложить с себя полномочия в Верховной Раде.

Об этом Потураев заявил на заседании парламента по время рассмотрения вопроса о назначении Сергея Корецкого на пост премьер-министра, сообщает "Суспільне".

Парламентарий обратился к спикеру ВР Руслану Стефанчуку, сказав, что подал на его имя заявление о сложении с себя полномочий народного депутата Украины XI созыва.

"Просил бы коллег рассмотреть это, по возможности, так же безотлагательно, как они рассматривают другие решения, из-за которых я вынужден был принять для себя такое решение", — сказал он.

Какие именно решения парламента он имел в виду, Потураев не уточнил. Спустя несколько минут он опубликовал фото заявления у себя в Facebook.

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Фото: Facebook / Nikita Poturaev

Никита Потураев является главой Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике. В случае его отставки его место займет другой представитель партии "Слуга народа".

Напомним, в марте Потураев говорил о том, что в Украине нужно серьезно рассмотреть блокировку Telegram и других соцсетей. Эту идею он высказал на медийном форуме, организованном "Украинским медиацентром" и "Детектор Медиа".

"Я считаю все соцсети… Все, не только Тележку — я считаю их всех абсолютным злом. И я бы их всех, вообще, напалмом…", — заявлял он.

В мае Потураев резко отреагировал на вопрос журналистки "Радио Свобода" о том, спрашивали ли у президента о "Миндич-гейте", о неизвестном "Вове" и строительстве коттеджей ЖК "Династия".

В ответ нардеп пояснил, что тема "Миндич-гейта" обсуждается в сети уже "три недели", в то время как есть более важная проблема — ракеты PAC3 и угроза замерзания столицы.