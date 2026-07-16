"Був змушений": народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв заявив про складання мандата (відео)

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв вирішив скласти з себе повноваження у Верховній Раді.

Про це Потураєв заявив на засіданні парламенту під час розгляду питання про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра, повідомляє "Суспільне".

Парламентарій звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, повідомивши, що подав на його ім’я заяву про складання повноважень народного депутата України XI скликання.

"Просив би колег розглянути це, по можливості, так само невідкладно, як вони розглядають інші рішення, через які я був змушений прийняти для себе таке рішення", — сказав він.

Які саме рішення парламенту він мав на увазі, Потураєв не уточнив. Через кілька хвилин він опублікував фото заяви у себе на Facebook.

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Фото: Facebook / Nikita Poturaev

Микита Потураєв є головою Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. У разі його відставки його місце займе інший представник партії "Слуга народу".

Нагадаємо, у березні Потураєв заявляв, що в Україні слід серйозно розглянути питання щодо блокування Telegram та інших соціальних мереж. Цю ідею він висловив на медійному форумі, організованому "Українським медіацентром" та "Детектором Медіа".

"Я вважаю всі соціальні мережі… Усі, не лише "Тележку" — я вважаю їх усі абсолютним злом. І я б їх усіх, взагалі, напалмом…", — заявляв він.

У травні Потураєв різко відреагував на запитання журналістки "Радіо Свобода" про те, чи запитували президента про "Міндіч-гейт", про невідомого "Вову" та будівництво котеджів у ЖК "Династія".

У відповідь народний депутат пояснив, що тема "Міндіч-гейту" обговорюється в мережі вже "три тижні", тоді як є важливіша проблема — ракети PAC3 та загроза замерзання столиці.