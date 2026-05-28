Потураев разозлился из-за вопроса о Зеленском и "Миндич-гейте": "г*вно в кранах" (видео)

На встрече с фракцией "Слуги народа" президент Украины Владимир Зеленский говорил о ракетах PAC3 для ЗРК Patriot, поскольку это самая главная тема, заявил нардеп Никита Потураев. Парламентарий отреагировал на вопрос ведущей, которая интересовалась "Миндич-гейтом". Потураев сказал, что в стране есть более важные темы и что ведущей не следует "смеяться". Объясняя свою позицию, политик в прямом эфире употребил слова "дьявол" и "г*вно".

Комментарий нардепа Потураева прозвучал в эфире медиа "Радио Свобода", посвященном встрече Зеленского с фракциями Верховной Рады. На 19 минуте эфира ведущая Власта Лазурь поинтересовалась, спрашивали ли у президента о "Миндич-гейте", о неизвестном "Вове" и строительстве коттеджей ЖК "Династия". В ответ нардеп пояснил, что тема "Миндич-гейта" обсуждается в сети уже "три недели", в то время как есть более важная проблема — ракеты PAC3 и угроза замерзания столицы. По его словам, если этот вопрос не решить, то у киевлян из крана может потечь не вода, а нечто другое.

Потураев пояснил, что необходимо говорить о "глобальном настоящем общественном интересе", и именно такие вопросы беспокоят "вменяемых людей". Одна из таких тем — это Бортницкая станция аэрации и то, что с ней может произойти из-за отсутствия PAC3 во время удара РФ по Киеву. При этом нардеп предположил, что ведущая в это время будет не в столице.

"Не потечет ли у всех киевлян г*вно из кранов: не из унитазов, а из кранов. Владимир Зеленский занимается этими вопросами, не потечет ли что-то из кранов у киевлян. Владимир Зеленский занимается вопросами, будут ли у нас ракеты PAC3. Чтобы вы не улыбались бы зимой где-то из какого-то теплого города в Закарпатье", — сказал он.

Политик также пояснил, что делом, о котором должны спрашивать Зеленского, занимаются другие соответствующие органы, тем временем президент занимается более важными для общества темами.

"Если вы будете выходить из студии, где в кранах вместо пресной воды будет замерзшее "г*вно", то, я думаю, что вам будет не до пережевывания в очередной раз вопросов Ермака и Миндича, которыми занимаются НАБУ и САП, и занимаются хорошо. Нас интересовали вопросы настоящего общественного интереса", — прозвучало в эфире.

Кроме вопросов PAC3, были и другие темы, уточнил нардеп: речь шла еще о генерации и когенерации. В завершение ведущая уточнила, действительно ли политик не считает вопрос "Миндич-гейта" общественно важным. Потураев подтвердил, что это не те вопросы, которыми должен заниматься президент.

"С какого дьявола это "общественно-важный вопрос", который надо адресовать к президенту? Им занимаются те, кто и должны заниматься: НАБУ, САП и ВАКС", — заявил "Слуга народа".

Дело "Миндич-гейт" — детали

Отметим, в споре Потураева и ведущей речь шла о деле "Миндич-гейт" о хищениях на укрытиях для объектов энергетики и о строительстве коттеджного городка для "отмывания незаконных доходов". В части об "отмывании" фигурирует коттеджный городок ЖК "Династия" и незаконные 460 млн грн. Один из фигурантов уголовного дела — бывший глава офиса президента Андрей Ермак, которого задержали, а затем выпустили после уплаты залога в 140 млн грн.

