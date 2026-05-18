За Ермака внесли полную сумму залога в 140 млн, — СМИ

140 миллионов гривен залга внесли за бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

По информации ресурса, пополнять счет для внесения залога желающие могли и в течение выходных, но ВАКС проверяет наличие средств в рабочий день.

Выходные Ермак провел в СИЗО. По словам адвоката Игоря Фомина, который защищает экс-чиновника в суде и сам внес пять миллионов, всю сумму могли собрать уже на вечер 15 мая, но из-за финансового мониторинга и особенностей работы банковской системы, которая "сложно принимает" платежи, его клиент вынужден был остаться на выходных под стражей.

Полный список тех, кто вносил деньги за Ермака, еще не известен 30 миллионов на залог дал бывший тренер национальной сборной по футболу Сергей Ребров.

Відео дня

По информации "Схем", 9,8 миллиона гривен поступило от компании "Миралиф. Она зарегистрирована в селе Софиевская Борщаговка под Киевом и указывает основным видом своей деятельности – услуги по предоставлению в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Член депутатской группы "Восстановление Украины", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Тищенко заявлял, что не намерен участвовать в сборе средств на залог бывшему главе офиса президента, своему куму Андрею Ермаку. Правда, в будущем он не отказался перечислить месячную зарплату, которая составляет 50 тысяч гривен, на залог куму.

Восемь миллионов внесла юрист и член Наблюдательного совета "Укрнафты" Роза Тапанова. Bihus.Info называло ее бывшей бизнес-партнершей Андрея Ермака.

На момент написания материала ВАКС не публиковал официальной информации по поводу внесения залога за Ермака.

В чем подозревают Андрея Ермака

Андрей Ермак получил подозрение по делу о легализации 460 млн грн при строительстве коттеджного городка "Династия" в Козине Киевской области. Следствие считает, что средства на строительство могли поступать от коррупционных схем в "Энергоатоме".

Высший антикоррупционный суд 14 мая отправил Андрея Ермака под стражу на 60 суток с альтернативой залога в размере 140 миллионов гривен.

Напомним, Ермак пополнил список элитных арестантов.

Также сообщалось, что Ермаку могут приостановить лицензию на адвокатскую деятельность.