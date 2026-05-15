Адвокат Ермака внес за него 5 млн грн залога: кто еще присоединился к сбору

Игорь Фомин предположил, что необходимая сумма в 140 млн грн для внесения залога за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака уже, вероятно, полностью собрана.

Однако из-за длительного финансового мониторинга и особенностей работы банковской системы средства медленно зачисляются на конечный счет, отметил Фомин в эфире "Новости.LIVE".

"Очень сложно с банками. Очень много людей принимает участие в этом. И очень сложно наша банковская система принимает платежи. Тем более много платежей, много людей. Я сейчас даже не могу сказать, все ли средства внесены, но, по моему мнению, если все те платежи, которые делают люди, зачислены, то эта сумма должна быть внесена", — сообщил юрист.

По информации СМИ, по состоянию на сейчас официально зачислено около 58,8 миллиона гривен. Среди публичных лиц, которые присоединились к сбору:

Сергей Ребров (30 млн грн);

член Наблюдательного совета "Укрнафты" Роза Тапанова (8 млн грн);

Григорий Гришкан (666 тысяч грн).

Об этом Фомину напомнила ведущая и спросила, кто еще присоединился к сбору средств.

"Ну, из таких известных — это я. В том числе", — сказал адвокат и добавил, что внес пять миллионов гривен.

"Можете себе позволить", — резюмировала ведущая.

Напомним, мы писали, что по состоянию на утро 15 мая, к сбору денег на залог Ермаку присоединился футболист Сергей Ребров, который в апреле 2026 года оставил работу тренера сборной Украины. Он добавил 30 млн гривен.

