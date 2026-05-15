Адвокат Єрмака вніс за нього 5 млн грн застави: хто ще долучився до збору

Ігор Фомін припустив, що необхідна сума у 140 млн грн для внесення застави за колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака вже, ймовірно, повністю зібрана.

Проте через тривалий фінансовий моніторинг та особливості роботи банківської системи кошти повільно зараховуються на кінцевий рахунок, зазначив Фомін в ефірі "Новини.LIVE".

"Дуже складно з банками. Дуже багато людей приймає участь в цьому. І дуже складно наша банківська система приймає платежі. Тим більше багато платежів, багато людей. Я зараз навіть не можу сказати, чи вже всі кошти внесені, але, на мою думку, якщо всі ті платежі, які роблять люди, зараховані, то ця сума має бути внесена", — повідомив юрист.

За інформацією ЗМІ, станом на зараз офіційно зараховано близько 58,8 мільйона гривень. Серед публічних осіб, які долучилися до збору:

Відео дня

Сергій Ребров (30 млн грн);

членкиня Наглядової ради "Укрнафти" Роза Тапанова (8 млн грн);

Григорій Гришкан (666 тисяч грн).

Про це Фоміну нагадала ведуча та запитала, хто ще долучився до збору коштів.

"Ну, із таких відомих — це я. В тому числі", — сказав адвокат та додав, що вніс п'ять мільйонів гривень.

"Можете собі дозволити", — резюмувала ведуча.

Нагадаємо, ми писали, що станом на ранок 15 травня, до збирання грошей на заставу Єрмаку долучився футболіст Сергій Ребров, який у квітні 2026 року залишив роботу тренера збірної України. Він додав 30 млн гривень.

Але на вихідні Андрій Єрмак напевно залишиться у СІЗО. І Фокус пояснював чому.