Єрмак на вихідні лишається у СІЗО: гроші на заставу не зібрали, — ЗМІ

Станом на 17:30 15 травня за Андрія Єрмака було внесено менше половини від 140 млн грн. І до 18:00, коли закінчується банківський день, потрібну суму так і не внесли.

За колишнього очільника Офісу президента, якого підозрюють у причетності до легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка, було внесено 58,8 млн гривень застави з необхідних 140 мільйонів, повідомляє "Українська правда".

У п'ятницю Вищий антикорупційний суд працює до 15:45, але у зв'язку з тим, що продовжувались судові засідання, в будівлі суду залишались чергові, які у разі надходження повної суми могли видати довідку про внесення застави. Банківський день закінчується о 18:00.

У зв'язку з тим, що у ВАКС субота та неділя - вихідні дні, суд не зможе перевірити чи дійсно надійшла потрібна сума на рахунок та видати довідку, для того, щоб Андрія Єрмака випустили зі Слідчого ізолятора у суботу та неділю.

При цьому поповнити банківський рахунок для внесення застави за колишнього очільника ОП охочі можуть і на вихідних.

За даними УП, останнє надходження на заставу Єрмаку - 4 млн грн від юридичної особи ТОВ "Арена Марин".

ТОВ "Арена Марин" — одеська логістична та експедиторська компанія, зареєстрована у 2005 році, що спеціалізується на контейнерних перевезеннях, агентуванні суден та перевалці вантажів через українські морські порти. За даними відкритих реєстрів, бенефіціаром і директором компанії є одеський підприємець Олександр Русняк, який також фігурує як керівник або пов'язана особа у компаніях "Ю-Рейл" та "Дніпро-Контейнер", що працюють у сфері транспортної та контейнерної логістики.

"Арена Марин" бере участь у державних закупівлях: за даними Clarity Project, у 2016–2024 роках компанія уклала державних контрактів на понад 190 млн грн, переважно у сфері транспортно-логістичних послуг і контейнерних перевезень. Згідно з даними Opendatabot, у 2025 році виторг компанії становив близько 7 млн грн, а чистий прибуток — близько 471 тис. грн.

Нагадаємо, станом на ранок 15 травня, до збирання грошей на заставу Єрмаку долучився футболіст Сергій Ребров, який у квітні 2026 року залишив роботу тренера збірної України. Він додав 30 млн гривень.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Той заявив, що не має таких грошей, але розраховує на допомогу друзів.