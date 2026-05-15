Ермак на выходные остается в СИЗО: деньги на залог не собрали, — СМИ

По состоянию на 17:30 15 мая за Андрея Ермака было внесено меньше половины от 140 млн грн. И до 18:00, когда заканчивается банковский день, нужную сумму так и не внесли.

За бывшего главу Офиса президента, которого подозревают в причастности к легализации 460 млн грн при строительстве элитного коттеджного городка, было внесено 58,8 млн гривен залога из необходимых 140 миллионов, сообщает "Украинская правда".

В пятницу Высший антикоррупционный суд работает до 15:45, но в связи с тем, что продолжались судебные заседания, в здании суда оставались дежурные, которые в случае поступления полной суммы могли выдать справку о внесении залога. Банковский день заканчивается в 18:00.

В связи с тем, что в ВАКС суббота и воскресенье — выходные дни, суд не сможет проверить действительно ли поступила нужная сумма на счет и выдать справку, для того, чтобы Андрея Ермака выпустили из Следственного изолятора в субботу и воскресенье.

При этом пополнить банковский счет для внесения залога за бывшего главу ОП желающие могут и на выходных.

По данным УП, последнее поступление на залог Ермаку — 4 млн грн от юридического лица ООО "Арена Марин".

ООО "Арена Марин" — одесская логистическая и экспедиторская компания, зарегистрированная в 2005 году, специализирующаяся на контейнерных перевозках, агентировании судов и перевалке грузов через украинские морские порты. По данным открытых реестров, бенефициаром и директором компании является одесский предприниматель Александр Русняк, который также фигурирует как руководитель или связанное лицо в компаниях "Ю-Рейл" и "Днепр-Контейнер", работающих в сфере транспортной и контейнерной логистики.

"Арена Марин" участвует в государственных закупках: по данным Clarity Project, в 2016-2024 годах компания заключила государственных контрактов на более 190 млн грн, преимущественно в сфере транспортно-логистических услуг и контейнерных перевозок. Согласно данным Opendatabot, в 2025 году выручка компании составила около 7 млн грн, а чистая прибыль — около 471 тыс. грн.

Напомним, по состоянию на утро 15 мая, к сбору денег на залог Ермаку присоединился футболист Сергей Ребров, который в апреле 2026 года оставил работу тренера сборной Украины. Он добавил 30 млн гривен.

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал экс-главе Офиса президента Андрею Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Тот заявил, что не имеет таких денег, но рассчитывает на помощь друзей.