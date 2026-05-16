Нет таких денег: Тищенко отказался скидываться на залог своему куму Ермаку

Народный депутат Николай Тищенко отказался помогать финансово Андрею Ермаку. Избранник заявил, что у него нет больших денег.

Член депутатской группы "Восстановление Украины", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Тищенко не намерен участвовать в сборе средств на залог бывшему главе офиса президента, своему куму Андрею Ермаку. Об этом нардеп рассказал своему коллеге из фракции "Европейская солидарность" Алексею Гончаренко.

Тищенко отметил, что у него нет соответствующего состояния, чтобы поддержать сбор в общую сумму 140 млн грн.

Впрочем, в будущем он не отказался перечислить месячную зарплату, которая составляет 50 тысяч гривен, на залог Андрею Ермаку.

"Но надо ее будет получить", — отметил нардеп, пояснив, что денежное обеспечение парламентариям до сих пор не заплатили.

Также Николай Тищенко отметил, что другой кум, футболист и тренер Сергей Реброве внес 30 миллионов для залога.

"Известный человек, может себе позволить", — пояснил он.

Сам Андрей Ермак еще летом 2024 года рассказал, что Тищенко знает давно и крестил его сына много лет назад, но не поддерживал с ним никаких отношений, поскольку "не понимает" его поступков.

Андрей Ермак с крестным сыном

В чем подозревают Андрея Ермака

Андрей Ермак получил подозрение по делу о легализации 460 млн грн при строительстве коттеджного городка "Династия" в Козине Киевской области. Следствие считает, что средства на строительство могли поступать от коррупционных схем в "Энергоатоме".

Высший антикоррупционный суд 14 мая отправил Андрея Ермака под стражу на 60 суток с альтернативой залога в размере 140 миллионов гривен.

Адвокат Игорь Фомин 15 мая предположил, что необходимая сумма для внесения уже, вероятно, собрана, но из-за длительного финансового мониторинга и особенностей работы банковской системы средства медленно зачисляются и на выходные Андрей Ермак наверняка останется в СИЗО.