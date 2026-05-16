Немає таких грошей: Тищенко відмовився скидатися на заставу своєму куму Єрмаку

Народний депутат Микола Тищенко відмовився допомагати фінансово Андрію Єрмаку. Обранець заявив, що у нього не має великих грошей.

Член депутатської групи "Відновлення України", заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Микола Тищенко не має наміру долучатися до збору коштів на заставу колишньому очільнику офісу президента, своєму куму Андрію Єрмаку. Про це нардеп розповів своєму колезі з фракції "Європейська солідарність" Олексію Гончаренку.

Тищенко зауважив, що у нього немає відповідних статків, аби підтримати збір загальною сумою 140 млн грн.

Утім, у майбутньому він не відмовився перерахувати місячну зарплату, яка становить 50 тисяч гривень, на заставу Андрію Єрмаку.

"Але треба її буде отримати", — зауважив нардеп, пояснивши, що грошове забезпечення парламентарям досі не платили.

Також Микола Тищенко зазначив, що інший кум, футболіст та тренер Сергій Реброві вніс 30 мільйонів на заставу.

"Відома людина, може собі дозволити", — пояснив він.

Сам Андрій Єрмак ще влітку 2024 року розповівдав, що Тищенка знає давно й хрестив його сина багато років тому, але не підтримував з ним жодних стосунків, оскільки "не розуміє" його вчинків.

Андрій Єрмак з хрещеним сином Фото: з відкритих джерел

У чому підозрюють Андрія Єрмака

Андрій Єрмак отримав підозру у справі про легалізацію 460 млн грн під час будівництва котеджного містечка "Династія" у Козині Київської області. Слідство вважає, що кошти на будівництво могли надходити від корупційних схем в "Енергоатомі".

Вищий антикорупційний суд 14 травня відправив Андрія Єрмака під варту на 60 діб з альтернативою застави у розмірі 140 мільйонів гривень.

Адвокат Ігор Фомін 15 травня припустив, що необхідна сума для внесення вже, ймовірно, зібрана, але через тривалий фінансовий моніторинг та особливості роботи банківської системи кошти повільно зараховуються й на вихідні Андрій Єрмак напевно залишиться у СІЗО.