За Єрмака внесли повну суму застави в 140 млн, — ЗМІ

140 мільйонів гривень застави внесли за колишнього главу Офісу президента України Андрія Єрмака.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

За інформацією ресурсу, поповнювати рахунок для внесення застави охочі могли і впродовж вихідних, але ВАКС перевіряє наявність коштів у робочий день.

Вихідні Єрмак провів у СІЗО. За словами адвоката Ігоря Фоміна, який захищає експосадовця в суді і сам вніс п'ять мільйонів, усю суму могли зібрати вже на вечір 15 травня, але через фінансовий моніторинг та особливості роботи банківської системи, яка "складно приймає" платежі, його клієнт змушений був залишитися на вихідних під вартою.

Повний список тих, хто вносив гроші за Єрмака, ще не відомий 30 мільйонів на заставу дав колишній тренер національної збірної з футболу Сергій Ребров.

За інформацією "Схем", 9,8 мільйона гривень надійшло від компанії "Міраліф. Вона зареєстрована в селі Софіївська Борщагівка під Києвом і зазначає основним видом своєї діяльності послуги з надання в оренду та експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна.

Член депутатської групи "Відновлення України", заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Микола Тищенко заявляв, що не має наміру брати участь у зборі коштів на заставу колишньому голові офісу президента, своєму куму Андрію Єрмаку. Щоправда, у майбутньому він не відмовився перерахувати місячну зарплату, яка становить 50 тисяч гривень, на заставу куму.

Вісім мільйонів внесла юристка, членкиня Наглядової ради "Укрнафти" Роза Тапанова. Bihus.Info називало її колишньою бізнес-партнеркою Андрія Єрмака.

На момент написання матеріалу ВАКС не публікував офіційної інформації з приводу внесення застави за Єрмака.

У чому підозрюють Андрія Єрмака

Андрій Єрмак отримав підозру у справі про легалізацію 460 млн грн під час будівництва котеджного містечка "Династія" в Козині Київської області. Слідство вважає, що кошти на будівництво могли надходити від корупційних схем в "Енергоатомі".

Вищий антикорупційний суд 14 травня відправив Андрія Єрмака під варту на 60 діб з альтернативою застави в розмірі 140 мільйонів гривень.

