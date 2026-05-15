VIP за ґратами: Єрмак поповнив клуб елітних арештантів, — скільки коштує така "розкіш"

Андрій Єрмак після рішення ВАКС опинився в СІЗО, але не у звичайній камері, а в платному блоці з поліпшеними умовами. Фокус розповідає, хто ще з відомих арештантів міг дозволити собі таку "розкіш" за ґратами, скільки коштує VIP-камера і чому місць для охочих сидіти з комфортом постійно не вистачає.

Колишній глава Офісу президента України Андрій Єрмак після рішення ВАКС опинився не у звичайній камері, а у VIP-блоці СІЗО з поліпшеними умовами утримання. Як повідомив його адвокат Ігор Фомін, платну камеру для Єрмака він оплатив особисто, тоді як збір 140 мільйонів гривень застави все ще триває.

За словами захисника, зараз достеменно невідомо, де саме перебуває Єрмак — "у камері чи в кабінеті". При цьому адвокат підтвердив, що ексголові ОП забезпечили умови підвищеного комфорту.

Наразі в пенітенціарних установах країни є 89 камер з поліпшеними умовами утримання, розраховані на 225 осіб. За останні чотири роки було відкрито 22 платні камери на 70 місць. І кількість платних камер збільшується. Наприклад, на початку цього року з'явилася камера на два місця в Полтавській установі виконання покарань №23, раніше про це розповідав заступник міністра юстиції Євген Пікалов. Тобто їх відкривають не тільки в СІЗО, а й при колоніях. А все тому, що не вистачає місця в СІЗО для "всіх охочих сидіти з комфортом". За словами чиновника, час очікування платної камери залежить від регіону: десь можна добу почекати, десь потрібно місяць і більше.

Ексочільнику ОП, імовірно, невимовно пощастило — імовірно, для нього знайшлася така камера, а в СІЗО №13 їх лише 27 і розраховані вони на 61 ув'язненого.

Хоча нардеп Олександр Дубінський, який перебуває зараз у СІЗО, напередодні ухвалення судом рішення про арешт Єрмака заявляв, що його збираються перевести з ізолятора в Менську колонію.

"Я так розумію, завтра в мою камеру просто має заїхати Єрмак. Тому такий поспіх", — написав Дубінський у своєму Telegram-каналі.

Звільнив нардеп камеру для Єрмака чи знайшлася інша, історія замовчує. Але те, що останніми роками спостерігається дефіцит платних камер у столичному ізоляторі, підтверджує Фокусу голова організації "Захист ув'язнених України" Олег Цвілий.

"Єрмаку пощастило, на відміну від детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, який розслідував справу Міндіча, який пробув у Київському СІЗО з 22 липня по 3 грудня 2025 року. Йому відмовили в платній камері, пославшись на чергу, і ви бачили, в яких умовах він перебував. Відмовляють багатьом, особливо кримінальним авторитетам. Але при цьому при колоніях створюються такі спеціальні ділянки для підслідних, щоб там тримати неугодних. Туди відправляють під приводом, що в СІЗО немає місць", — повідомив Цвілий.

Лук'янівка для обраних: як змінювалися VIP-умови в СІЗО

Єрмак не перший і не останній із VIP-персон, хто переступив поріг слідчого ізолятора. Стіни Київського ізолятора приймали у своїх стінах багатьох відомих особистостей. "Найурожайнішим" виявився 2011 рік, коли в СІЗО не один місяць просиділи екс-глава МВС Юрій Луценко, колишній голова Держмитслужби Анатолій Макаренко, заступник голови НАК "Нафтогаз України" Ігор Діденко, суддя Львівського апеляційного адмінсуду Ігор Зварич, колишній в.о. міністра оборони Валерій Іващенко, керівник групи компаній "Еліта-Центр" Олександр Волконський-Шахов, не кажучи вже про експрем'єрку Юлію Тимошенко.

Але їм найменше пощастило: на той час ще не існувало окремих платних апартаментів — камер з усіма зручностями, з новим ремонтом, меблями, облаштованим санвузлом і душем, а також обладнаною обідньою зоною, як зараз. Хоча й вони не тіснилися в камерах по 25-50 в'язнів. Екссуддя Зварич сидів разом із колишніми співробітниками правоохоронних органів у камері на 4 особи. Тимошенко — одна в камері, як і Луценко. Неофіційно таке розміщення теж коштувало грошей, але сплачувалося повз касу Мін'юсту. Зараз же все відкрито і прозоро — плати і сиди. Але й до цієї форми прийшли не відразу.

За спогадами Цвілого, якому самому довелося не один місяць провести в Лук'янівському СІЗО, самі підслідні часто брали ініціативу з ремонтом у свої руки. Особливо бізнесмени при грошах, потрапивши в камери з цвіллю, з "унітазом", вмонтованим у підлогу, з погано працюючими кранами вмивальника та іншими жахливими реаліями ізолятора, наводили лад і обставляли камеру власним коштом. І в деяких випадках доходило до того, що такого заповзятливого й активного підслідного спеціально після зробленого ним євроремонту переводили в іншу камеру, яка вимагала ремонту. І виходило, що за мінімуму витрат — максимум вигоди для адміністрації, адже на камери з пристойними умовами утримання завжди був підвищений попит.

"Само собою, що для того, щоб оселитися в камері з ремонтом, люди платили гроші безпосередньо керівництву СІЗО. Коли 2019 року в Мін'юст призначили Дениса Малюську, він цей тіньовий ринок послуг прикрив", — зазначає експерт.

Тоді-то і з'явилися розцінки — за добу, за тиждень, за два, за місяць, — і гроші перераховували до спецфонду, щоб на них ремонтувати інші камери, зокрема некомерційні. Але, як вважає правозахисник, платні камери — це дискримінація, тому що вони робляться для багатих. Бідні ж туди не потраплять. Ось і виходить, що одні можуть купити собі кращі умови — з душовою, холодильником, телевізором, мікрохвильовками, новими меблями тощо, — а інші мають тулитися в тісних, невідремонтованих камерах.

Камера бізнес-класу: скільки коштує комфорт за ґратами

І справді, нинішні розцінки на VIP-апартаменти в столичному СІЗО не кожному по кишені: за добу потрібно заплатити 2970 грн, за тиждень — 10 396 грн, а за місяць — уже 15 540 грн. До 2022 року доба обходилася у 2 тис. грн, тиждень коштував 8 тис. грн, а місяць — 12 тис. грн. По суті, якщо брати в місяцях, то це приблизно оренда квартири в столиці, щоправда, із сусідами.

Але одна справа, коли хтось живе в СІЗО тиждень-місяць, інша справа — роками. Не дивно, що навіть на охочих платити не вистачає місць, про що скаржаться чиновники.

Приміром, колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров досі поповнює касу, оскільки перебуває в СІЗО з 31 жовтня 2022 року і навіть відбуває покарання в СІЗО за участь у "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка. Щоправда, суд нещодавно дозволив йому вийти на волю під заставу в 27,5 млн грн і з носінням браслета. Прокуратура заперечувала. Трохи більше 8 місяців пробув у СІЗО колишній нардеп Максим Микитась. Нардеп Нестор Шуфрич провів під вартою майже три роки — з 15 вересня 2023 року до 16 квітня 2026 року, звісно, у платній камері. Донині в СІЗО сидить ексглава Одеського ТЦК і СП Євген Борисов, якого затримали влітку 2023 року.

Як не крути, продавати ліжко-місця в камерах СІЗО — справа прибуткова. За 2024 рік 83 платні камери на 201 ліжко-місце принесли до спецфонду 16 374 тис. грн. Тільки Київське СІЗО заробило майже 7,8 млн грн, а, наприклад, Львівське — лише мільйон. Даних за 2025 рік поки немає.

Нагадаємо, що 14 травня Вищий антикорупційний суд України відправив ексглаву Офісу президента Андрія Єрмака під варту на 60 діб. Альтернатива утриманню під вартою — застава в розмірі 140 мільйонів гривень.

А напередодні, після суду в Єрмака на вулиці кинули яйцем. Згодом з'ясувалося, що це зробив ветеран, який був у російському полоні.