VIP за решеткой: Ермак пополнил клуб элитных арестантов, — сколько стоит такая "роскошь"

Андрей Ермак после решения ВАКС оказался в СИЗО, но не в обычной камере, а в платном блоке с улучшенными условиями. Фокус рассказывает, кто ещё из известных арестантов мог позволить себе такую "роскошь" за решеткой, сколько стоит VIP-камера и почему мест для желающих сидеть с комфортом постоянно не хватает.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после решения ВАКС оказался не в обычной камере, а в VIP-блоке СИЗО с улучшенными условиями содержания. Как сообщил его адвокат Игорь Фомин, платную камеру для Ермака он оплатил лично, тогда как сбор 140 миллионов гривен залога всё ещё продолжается.

По словам защитника, сейчас точно неизвестно, где именно находится Ермак — "в камере или в кабинете". При этом адвокат подтвердил, что экс-главе ОП обеспечили условия повышенного комфорта.

В настоящее время в пенитенциарных учреждениях страны есть 89 камер с улучшенными условиями содержания, рассчитанные на 225 человек. За последние четыре года было открыто 22 платные камеры на 70 мест. И количество платных камер увеличивается. Например, в начале этого года появилась камера на два места в Полтавском учреждении исполнения наказаний №23, ранее об этом рассказывал замминистра юстиции Евгений Пикалов. То есть их открывают не только в СИЗО, но и при колониях. А всё потому, что не хватает места в СИЗО для "всех желающих сидеть с комфортом". По словам чиновника, время ожидания платной камеры зависит от региона: где-то можно сутки подождать, где-то нужно месяц и более.

Экс-главе ОП, вероятно, несказанно повезло — предположительно, для него нашлась такая камера, а в СИЗО №13 их всего 27 и рассчитаны они на 61 заключенного.

Хотя находящийся сейчас в СИЗО нардеп Александр Дубинский накануне вынесения судом решения об аресте Ермака заявлял, что его собираются перевести из изолятора в Менскую колонию.

"Я так понимаю, завтра в мою камеру просто должен заехать Ермак. Поэтому такая спешка", — написал Дубинский в своём Telegram-канале.

Освободил ли нардеп камеру для Ермака или же нашлась другая, история умалчивает. Но то, что в последние годы наблюдается дефицит платных камер в столичном изоляторе, подтверждает Фокусу глава организации "Защита заключённых Украины" Олег Цвилый.

"Ермаку повезло, в отличие от детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, расследовавшего дело Миндича, который пробыл в Киевском СИЗО с 22 июля по 3 декабря 2025 года. Ему отказали в платной камере, сославшись на очередь, и вы видели, в каких условиях он находился. Отказывают многим, особенно криминальным авторитетам. Но при этом при колониях создаются такие специальные участки для подследственных, чтобы там держать неугодных. Туда отправляют под предлогом, что в СИЗО нет мест", — сообщил Цвилый.

Лукьяновка для избранных: как менялись VIP-условия в СИЗО

Ермак не первый и не последний из VIP-персон, кто переступил порог следственного изолятора. Стены Киевского изолятора принимали в своих стенах многих известных личностей. Самым "урожайным" оказался 2011 год, когда в СИЗО не один месяц просидели экс-глава МВД Юрий Луценко, бывший председатель Гостаможслужбы Анатолий Макаренко, зампред НАК "Нафтогаз Украины" Игорь Диденко, судья Львовского апелляционного админсуда Игорь Зварич, бывший и.о. министра обороны Валерий Иващенко, руководитель группы компаний "Элита-Центр" Александр Волконский-Шахов, не говоря уже об экс-премьерке Юлии Тимошенко.

Но им меньше всего повезло: в то время ещё не существовало отдельных платных апартаментов — камер со всеми удобствами, с новым ремонтом, мебелью, обустроенным санузлом и душем, а также оборудованной обеденной зоной, как сейчас. Хотя и они не теснились в камерах по 25–50 сидельцев. Экс-судья Зварич сидел вместе с бывшими сотрудниками правоохранительных органов в камере на 4 человека. Тимошенко — одна в камере, как и Луценко. Неофициально такое размещение тоже стоило денег, но платилось мимо кассы Минюста. Сейчас же всё открыто и прозрачно — плати и сиди. Но и к этой форме пришли не сразу.

По воспоминаниям Цвилого, которому самому пришлось не один месяц провести в Лукьяновском СИЗО, сами подследственные часто брали инициативу с ремонтом в свои руки. Особенно бизнесмены при деньгах, попав в камеры с плесенью, с "унитазом", вмонтированным в пол, с плохо работающими кранами умывальника и прочими кошмарными реалиями изолятора, наводили порядок и обставляли камеру за свой счёт. И в некоторых случаях доходило до того, что такого предприимчивого и активного подследственного специально после сделанного им евроремонта переводили в другую камеру, которая требовала ремонта. И получалось, что при минимуме затрат — максимум выгоды для администрации, ведь на камеры со сносными условиями содержания всегда был повышенный спрос.

"Само собой, что для того, чтобы поселиться в камере с ремонтом, люди платили деньги непосредственно руководству СИЗО. Когда в 2019 году в Минюст назначили Дениса Малюську, он этот теневой рынок услуг прикрыл", — отмечает эксперт.

Тогда-то и появились расценки — за сутки, за неделю, за две, за месяц, — и деньги перечислялись в спецфонд, чтобы на них ремонтировать другие камеры, в том числе некоммерческие. Но, как считает правозащитник, платные камеры — это дискриминация, потому что они делаются для богатых. Бедные же туда не попадут. Вот и получается, что одни могут купить себе лучшие условия — с душевой, холодильником, телевизором, микроволновками, новой мебелью и так далее, — а другие должны ютиться в тесных, неотремонтированных камерах.

Камера бизнес-класса: сколько стоит комфорт за решеткой

И действительно, нынешние расценки на VIP-апартаменты в столичном СИЗО не каждому по карману: за сутки нужно заплатить 2970 грн, за неделю — 10 396 грн, а за месяц — уже 15 540 грн. До 2022 года сутки обходились в 2 тыс. грн, неделя стоила 8 тыс. грн, а месяц — 12 тыс. грн. По сути, если брать в месяцах, то это приблизительно аренда квартиры в столице, правда, с соседями.

Но одно дело, когда кто-то живёт в СИЗО неделю-месяц, другое дело — годами. Неудивительно, что даже на желающих платить не хватает мест, о чём жалуются чиновники.

К примеру, бывший председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров до сих пор пополняет кассу, так как находится в СИЗО с 31 октября 2022 года и даже отбывает наказание в СИЗО за участие в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Правда, суд недавно разрешил ему выйти на волю под залог в 27,5 млн грн и с ношением браслета. Прокуратура возражала. Чуть более 8 месяцев пробыл в СИЗО бывший нардеп Максим Микитась. Нардеп Нестор Шуфрич провел под стражей почти три года — с 15 сентября 2023 года по 16 апреля 2026 года, само собой в платной камере. По сей день в СИЗО сидит экс-глава Одесского ТЦК и СП Евгений Борисов, которого задержали летом 2023 года.

Как ни крути, продавать койко-места в камерах СИЗО — дело прибыльное. За 2024 год 83 платные камеры на 201 койко-место принесли в спецфонд 16 374 тыс. грн. Только Киевское СИЗО заработало почти 7,8 млн грн, а, к примеру, Львовское — всего миллион. Данных за 2025 год пока нет.

Напомним, что 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины отправил экс-главу Офиса президента Андрея Ермака под стражу на 60 суток. Альтернатива содержанию под стражей — залог в размере 140 миллионов гривен.

А накануне, после суда в Ермака на улице бросили яйцом. Впоследствии выяснилось, что это сделал ветеран, который был в российском плену.