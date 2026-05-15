"Не выполнил профессиональные требования": Ермаку могут приостановить лицензию на адвокатскую деятельность

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не прошел обязательные специальные курсы повышения квалификации после возобновления адвокатской деятельности, что предусмотрено правилами Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Это может привести к тому, что лицензию на адвокатскую деятельность Ермака приостановят, говорится в расследовании проекта "Схемы".

"Это считается нарушением правил адвокатской этики, за что его должны привлечь к дисциплинарной ответственности — ведь Ермак не выполнил эти профессиональные требования", — говорится в материале.

По данным журналистов, информация о прохождении спецкурсов отсутствует как в профиле Ермака на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины, так и на ресурсах Высшей школы адвокатуры НААУ.

В то же время, согласно действующему порядку повышения квалификации, адвокаты, которые возобновляют деятельность после перерыва более года, обязаны пройти специальное обучение в течение трех месяцев после возвращения к профессии.

Ермак возобновил право на адвокатскую деятельность 23 января 2026 года после почти шестилетнего перерыва.

В комментарии журналистам бывший глава ОП подтвердил, что курсы не проходил. Он объяснил это многолетним юридическим опытом и работой с правовыми вопросами во время пребывания в Офисе президента.

Юристы, которых опросили "Схемы", заявили, что невыполнение решений органов адвокатского самоуправления может считаться дисциплинарным нарушением.

По словам адвоката и военнослужащего Артема Донца, наказание может варьироваться от предупреждения до временного приостановления или даже прекращения права на адвокатскую деятельность.

