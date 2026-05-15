"Не виконав професійні вимоги": Єрмаку можуть призупинити ліцензію на адвокатську діяльність

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак не пройшов обов'язкові спеціальні курси підвищення кваліфікації після відновлення адвокатської діяльності, що передбачено правилами Національної асоціації адвокатів України.

Це може призвести до того, що ліцензію на адвокатську діяльність Єрмака призупинять, йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми".

"Це вважається порушенням правил адвокатської етики, за що його мають притягнути до дисциплінарної відповідальності — адже Єрмак не виконав ці професійні вимоги", — йдеться у матеріалі.

За даними журналістів, інформація про проходження спецкурсів відсутня як у профілі Єрмака на сайті Національної асоціації адвокатів України, так і на ресурсах Вищої школи адвокатури НААУ.

Водночас, згідно з чинним порядком підвищення кваліфікації, адвокати, які відновлюють діяльність після перерви більше року, зобов'язані пройти спеціальне навчання протягом трьох місяців після повернення до професії.

Єрмак відновив право на адвокатську діяльність 23 січня 2026 року після майже шестирічної перерви.

У коментарі журналістам колишній очільник ОП підтвердив, що курси не проходив. Він пояснив це багаторічним юридичним досвідом і роботою з правовими питаннями під час перебування в Офісі президента.

Юристи, яких опитали "Схеми", заявили, що невиконання рішень органів адвокатського самоврядування може вважатися дисциплінарним порушенням.

За словами адвоката і військовослужбовця Артема Донця, покарання може варіюватися від попередження до тимчасового призупинення або навіть припинення права на адвокатську діяльність.

