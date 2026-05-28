Потураєв роздратувався через питання про Зеленського та "Міндіч-гейт": "г*но у кранах" (відео)

На зустрічі з фракцією "Слуги народу" президент України Володимир Зеленський говорив про ракети PAC3 для ЗРК Patriot, оскільки це найголовніша тема, заявив нардеп Микита Потураєв. Парламентар відреагував на питання ведучої, яка цікавилась "Міндіч-гейтом". Потураєв сказав, що в країні є важливіші теми і що ведучій не слід "сміятись". Пояснюючи свою позицію, політик у прямому ефірі вжив слова "диявол" та "г*но".

Коментар нардепа Потураєва пролунав у ефірі медіа "Радіо Свобода", присвяченому зустрічі Зеленського з фракціями Верховної ради. На 19 хвилині ефіру ведуча Власта Лазур поцікавилась, чи запитували у президента про "Міндіч-гейт", про невідомого "Вову" та будівництво котеджів ЖК "Династія". У відповідь нардеп пояснив, що тема "Міндіч-гейту" обговорюється у мережі вже "три тижні", тим часом як є важливіша проблема — ракети PAC3 та загроза замерзання столиці. З його слів, якщо це питання не розв'язати, то у киян з крана може потекти не вода, а дещо інше.

Потураєв пояснив, що необхідно говорити про "глобальний справжній суспільний інтерес", і саме такі питання турбують "притомних людей". Одна з таких тем — це Бортницька станція аерації й те, що з нею може статись через відсутність PAC3 під час удару РФ по Києву. При цьому нардеп припустив, що ведуча у цей час буде не в столиці.

"Чи не потече у всіх киян г*но з кранів: не з унітазів, а з кранів. Володимир Зеленський опікується цими питаннями, чи не потече щось з кранів у киян. Володимир Зеленський опікується питаннями, чи будуть у нас ракети PAC3. Щоб ви не посміхалися б взимку десь з якогось теплого міста в Закарпатті", — сказав він.

Політик також пояснив, що справою, про яку мали б питати Зеленського, займаються інші відповідні органи, тим часом президент займається важливішими для суспільства темами.

"Якщо ви будете виходити зі студії, де в кранах замість прісної води буде замерзле "г*но", то, я думаю, що вам буде не до пережовування вчергове питань Єрмака і Міндіча, якими займаються НАБУ і САП, і займаються добре. Нас цікавили питання справжнього суспільного інтересу", — пролунало в ефірі.

Крім питань PAC3, були й інші теми, уточнив нардеп: ішлося ще про генерацію та когенерацію. На завершення ведуча уточнила, чи справді політик не вважає питання "Міндіч-гейта" суспільноважливим. Потураєв підтвердив, що це не ті питання, якими повинен займатись президент.

"З якого диявола це "суспільноважливе питання", яке треба адресувати до президента? Ним займаються ті, хто і мають займатися: НАБУ, САП і ВАКС", — заявив "Слуга народу".

Справа "Міндіч-гейт"— деталі

Зазначимо, у суперечці Потураєва та ведучої ішлося про справу "Міндіч-гейт" щодо розкрадань на укриттях для об'єктів енергетики та щодо спорудження котеджного містечка задля "відмивання незаконних прибутків". У частині про "відмивання" фігурує котеджне містечко ЖК "Династія" та незаконні 460 млн грн. Один з фігурантів кримінальної справи — колишній глава офісу президента Андрій Єрмак, якого затримали, а потім випустили після сплати застави у 140 млн грн.

