"Ситуація погіршуватиметься": Потураєв заговорив про перенесення роботи парламенту в інше місце

Під час повітряних тривог Верховна Рада України має намір переривати свою роботу, щоб депутати встигли спуститися до укриття.

Лише 19 серпня було дві тривоги, і очевидно, що в такому режимі парламент не може працювати, — розповів у ефірі Radio NV Микита Потураєв, народний депутат і голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

"Я думаю, що насправді ситуація буде тільки погіршуватися", — сказав він.

За словами політика, наразі розглядаються два варіанти, і це не є якоюсь військовою таємницею. Один із варіантів — перенести роботу парламенту в безпечніше місце.

"Таке місце в Києві існує. Планувалося, що парламент міг би там працювати тоді, у лютому чи квітні 22-го року, але, на щастя, тоді ситуація з безпекою була іншою. Тобто, вона була дуже складною, але насправді парламент все ж збирався у залі пленарних засідань і ухвалював рішення", — зазначив депутат.

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Про інший варіант Потураєв не став розповідати.

Нагадаємо, трохи більше місяця тому Потураєв заявив на засіданні парламенту під час розгляду питання про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра, що вирішив скласти повноваження у Верховній Раді.

Також повідомлялося, що в березні Потураєв заявляв, що в Україні слід серйозно розглянути питання щодо блокування Telegram та інших соціальних мереж.

У травні Потураєв різко відреагував на запитання журналістки "Радіо Свобода" щодо того, чи запитували президента про "Міндіч-гейт", про невідомого "Вову" та будівництво котеджів у житловому комплексі "Династія".