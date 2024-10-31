"Це не частина плану": Європа хоче повернути частину українців додому, — Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, є українці, які чекають завершення війни, щоб повернутися назад. Водночас міграційна політика буде включена у внутрішній план дій України.

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Держави, які прийняли українських біженців, хочуть частину з них повернути назад в Україну. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками територіальних громад і районів Закарпаття.

За його словами, частина українських біженців не влаштовуються на роботу в європейських країнах. Уряди не хочуть їх забезпечувати.

"Це не частина плану, як повернути українців. Але є факти", — зазначив Зеленський.

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Він зазначив, що в тій же Німеччині, де понад мільйон українців, майже 300 тисяч із них не працюють. Вони навіть не роблять спроби працевлаштуватися.

"І таких багато людей по всій Європі. Перше — так чи інакше ця частина українців повернеться, тому що соціальні виплати і підтримка, які є за кордоном на сьогодні, зникнуть", — сказав Зеленський.

За словами президента, лідери європейських держав розраховують тільки на свої спільноти. Вони можуть підтримати ініціативи, які скасовують виплати українським біженцям.

До того ж, як сказав Зеленський, є українці, які чекають завершення війни, щоб повернутися назад. Водночас міграційну політику буде включено у внутрішній план дій України.

"Зі свого боку ми будемо посилювати і нашу політику за кордоном. Незабаром з'являються спеціальні департаменти за кордоном, які представлятимуть "людський капітал"... Два таких департаменти ми точно бачимо — у Польщі та Німеччині, тому що більшість українців саме в цих двох державах.", — повідомив Зеленський.

Також президент заявив, що триває робота над тим, щоб Україна отримала ті російські гроші, які зараз заморожені в Європі. Вони також допоможуть повернути населення, а також залучити іноземців.

"Усі захочуть заробляти на цих грошах, це факт. Безумовно, коли ці бізнеси будуть заходити сюди, ми будемо говорити про наше працевлаштування. І такі робочі місця з конкурентною заробітною платою в конкуренції з такими країнами, як наші сусіди — це факт, усе це буде", — сказав Зеленський.

Також Зеленський говорив, що Польща не передає Україні МіГ-29, незважаючи на домовленості з НАТО. Глава держави, коментуючи ситуацію з винищувачами, стверджує, що Варшава шукає причини, щоб не давати Києву бойові літаки.