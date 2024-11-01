У Зеленського в Instagram з'явилося посилання на костюм динозавра: деталі курйозу (фото, відео)

Виявилося, що за помилку відповідає SMM-менеджерка українського президента, яка шукала для 4-річного сина Матвія костюм до Геловіну. Навіть під час війни мама хотіла влаштувати своїй дитині свято.

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На сторінці президента України Володимира Зеленського в соціальній мережі Instagram з'явилося посилання на купівлю дитячого костюма динозавра, замість трансляції церемонії зустрічі з прем'єр-міністром Ісландії Б'ярні Бенедіктссоном. В UNITED24Media поділилися подробицями курйозу.

Як виявилося, це була випадково допущена помилка SMM-менеджерки голови держави. Вона переплутала посилання, поки шукала вбрання до Геловіну для свого чотирирічного сина Матвія.

Хлопчик вимірює все в динозаврах і вважає, що висота 20-поверхової будівлі дорівнює зросту диплодока, а якщо він зустріне людину, старшу за 80 років, то може поцікавитися в неї, чи пам'ятає вона динозаврів.

"Ця мила SMM-помилка лише доводить, що всі ми, насамперед, люди. Навіть під час війни українці залишаються батьками, яким потрібно знайти костюм на Геловін для своїх дітей", — йдеться в повідомленні.

У результаті ця історія закінчилася благополучно, адже 4-річний Матвій отримав свій костюм динозавра до свята, і на сторінці UNITED24Media можна побачити щасливу дитину у вбранні до Геловіну.

Нагадаємо, 31 жовтня повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден "вкусив" трьох дітей у Білому домі на святкуванні Геловіна. На вечірку співробітники адміністрації американського президента приходили не самі, а зі своїми дітьми. Один із них був у костюмі індички і глава держави вирішив "вкусити" немовля за ногу.