Воскресити птаха, котрий не літає. Учені хочуть повернути до життя знаменитого додо

Дослідникам уперше вдалося секвенувати весь геном давно вимерлого птаха, котрий не літає. Але "воскресити" його буде не просто, але можливо.

Ученим вдалося знайти зразок ДНК, що добре зберігся, і вперше повністю севенувати геном зниклого в 17 столітті птаха під назвою маврикійський дронт або додо. Це дає надію, що птаха можна буде повернути до життя, повідомляє Daily Mail.

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Птаха, котрий не літає, дронта або додо, вперше виявили нідерландські моряки на острові Маврикій в Індійському океані в 1598 році. Уже в 1662 році його бачили востаннє. Птах був висотою 1 метр, важив приблизно 23 кг і мав сіро-блакитне оперення, велику голову, маленькі крила і міцні жовті лапи.

Цей вид жив ізольовано на острові Маврикій протягом сотень років, тому птахи нікого не боялися. Також вони не вміли літати та були легкою здобиччю для людей, а також кішок і собак, яких привезли європейські моряки на острів.

[ + – ] Так можливо виглядав маврикійський дронт чи додо Фото: wikipedia

Маврикійський дронт отримав назву додо через те, що з португальської це означає "дурень". Так європейські колонізатори висміяли безстрашність птахів.

"Нам вдалося вперше секвенувати повний геном птаха й у нас є зразок ДНК. Але повернути цього вимерлого птаха до життя досить складно, із ссавцями це зробити простіше", — говорить Бет Шапіро з Каліфорнійського університету в Санта-Крус.

За словами вчених, одним із способів відновлення давно зниклого виду птахів може стати клонування.

[ + – ] Скелет маврикійського дронта або додо, знайдений на острові Маврикій Фото: Daily Mail

Також учені розглядають варіант редагування ДНК одного з найближчих родичів дронта, які нині живуть, — нікобарського голуба. Цей птах здебільшого живе на Нікобарських та Андаманських островах в Індійському океані.

Якщо внести зміни в гени голуба, додавши туди ДНК дронта, можна отримати копію давно вимерлого птаха. І новий вид буде більш пристосований до життя в сучасних умовах, ніж його предок, який давно зник, кажуть вчені.

[ + – ] Нікобарський голуб Фото: wikipedia

"Але новий птах буде не точною копією вимерлого дронта. Можливо й виглядатиме він інакше. Але враховуючи те, що в нас є повний набір генетичної інформації, новий птах максимально буде схожий на свого предка", — каже Шапіро.

Як уже писав Фокус, учені хочуть за допомогою редагування генів відновити популяцію великих щурів, які зникли на початку 20 століття.

Це стосується і відновлення популяції давно вимерлих шерстистих мамонтів, ДНК яких хочуть схрестити з ДНК сучасних слонів, щоб створити новий вид слонів, які зможуть жити в Арктиці.