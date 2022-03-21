Воскресить нелетающую птицу. Ученые хотят вернуть к жизни знаменитого додо

Исследователям впервые удалось секвенировать весь геном давно вымершей нелетающей птицы. Но "воскресить" ее будет не просто, но возможно.

Ученым удалось найти хорошо сохранившийся образец ДНК и впервые полностью севенировать геном исчезнувшей в 17 веке птицы под названием маврикийский дронт или додо. Это дает надежду на то, что птицу можно будет вернуть к жизни, сообщает Daily Mail.

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Нелетающую птицу, дронта или додо, впервые обнаружили нидерландские моряки на острове Маврикий в Индийском океане в 1598 году. Уже в 1662 году ее видели в последний раз. Птица была высотой в 1 метр, весила примерно 23 кг и имела серо-голубое оперение, большую голову, маленькие крылья и крепкие желтые лапы.

Этот вид жил изолированно на острове Маврикий на протяжении сотен лет, а потому птицы никого не боялись. Также они не умели летать и были легкой добычей для людей, а также кошек и собак, которых привезли европейские моряки на остров.

[ + – ] Так возможно выглядел маврикийский дронт или додо Фото: wikipedia

Маврикийский дронт получил название додо из-за того, что с португальского это означает "дурак". Таким образом европейские колонизаторы высмеяли бесстрашие птицы.

"Нам удалось впервые секвенировать полный геном птицы и у нас есть образец ДНК. Но вернуть эту вымершую птицу к жизни достаточно сложно, с млекопитающими это сделать проще", — говорит Бет Шапиро из Калифорнийского университета в Санта-Крус.

По словам ученых, одним из способов восстановления давно исчезнувшего вида птиц может стать клонирование.

[ + – ] Скелет маврикийского дронта или додо, найденный на острове Маврикий Фото: Daily Mail

Также ученые рассматривают вариант редактирования ДНК одного из ближайших ныне живущих родственников дронта – никобарского голубя. Эта птица в основном живет на Никобарских и Андаманских островах в Индийском океане.

Если внести изменения в гены голубя, добавив туда ДНК дронта, можно получить копию давно вымершей птицы. И новый вид будет более приспособлен к жизни в современных условиях, чем его давно исчезнувший предок, говорят ученые.

[ + – ] Никобарский голубь Фото: wikipedia

"Но новая птица будет не точной копией вымершего дронта. Возможно и выглядеть она будет по-другому. Но учитывая то, что у нас есть полный набор генетической информации, новая птица будет максимально походить на своего предка", — говорит Шапиро.

Как уже писал Фокус, ученые хотят с помощью редактирования генов восстановить популяцию крупных крыс, которые исчезли в начале 20 века.

Это же касается и восстановления популяции давно вымерших шерстистых мамонтов, ДНК которых хотят скрестить с ДНК современных слонов, чтобы создать новый вид слонов, которые смогут жить в Арктике.