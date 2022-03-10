Начать с малого. Ученые потренируются на крысах, прежде чем воскресить мамонта

По словам исследователей, можно восстановить популяции исчезнувших животных с помощью редактирования генов, но возникает вопрос: нужно ли это?

Ученые из Копенгагенского университета рассматривают вероятность восстановления вымерших видов и в качестве первого потенциального объекта выбрали крупную крысу, которая исчезла в начале 20 века. Но у ученых есть несколько причин, почему это сделать сложно и есть вероятность того, что эти попытки вообще не имеют смысла, сообщает Gizmodo.

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Группа ученых решила проверить свою теорию по восстановлению вымерших видов с помощью редактирования генов на исчезнувшем эндемика острова Рождества – крысе Маклеара (в русскоязычной литературе тушканчиковая мышь Маклеара). Этот вид исчез с острова, который находится в Индийском океане между 1902 и 1908 годами.

[ + – ] Крыса Маклеара (тушканчиковая мышь Маклеара) Фото: wikipedia

Исследователи секвенировали ДНК этой крысы и сопоставили ее с некоторыми из ближайших ныне живущих родственников животного. Им удалось восстановить 95% генома крысы, но недостающие 5% значительно усложняют любые попытки воскресить вид.

"Мы пытаемся понять насколько легко восстановить вымерший вид, а также задаемся вопросом: что может пойти не так и нужно ли это вообще", — говорит Том Гилберт из Копенгагенского университета.

Крысы Маклеара вымерли почти в одно и тоже время с еще одним эндемиком (вид, который живет только на данной территории) острова Рождества – бульдоговой крысой. Длина тела представителей первого вида достигала 26 см, а второго – 42 см.

[ + – ] Бульдоговая крыса Фото: wikipedia

Считается, что эти крысы вымерли из-за того, что на остров завезли черных крыс, которые заразили местных грызунов болезнями, к которым у них не было иммунитета.

"Мы смоделировали схему, по которой можно восстановить вымерших крыс, с помощью редактирования генов. Но мы не хотим тратить деньги впустую и создавать еще большую популяцию крыс на планете. Возможно, нужно заняться сохранением ныне живущих видов? Но теоретически восстановление вымершего вида возможно", — говорит Гилберт.

Ученые сравнили геном крысы Маклеара с несколькими ныне живущими видами крыс, в первую очередь с серой крысой, которая встречается на всех континентах. В результате они определили черты исчезнувшей крысы, которые можно восстановить с помощью ее живых родственников.

[ + – ] Серая крыса Фото: wikipedia

Новый грызун не будет генетически идентичным вымершим животным. Можно восстановить внешний вид и физические особенности крысы Маклеара. Но гены, которые связаны с обонянием у исчезнувшего грызуна отличаются от таких же у серых крыс. Это же касается и генов, связанных с иммунитетом.

"Но в таком случае любая воскресшая версия вымершей крысы теоретически могла бы выиграть от того, что она более устойчива к болезням", — говорит Гилберт.

По словам ученых, их моделирование показывает, что, редактируя гены существующих видов, можно восстановить исчезнувших представителей фауны. Но лучше заняться сохранением ныне живущих видов, говорит Гилберт.

Напоминаем, что ученые хотят воскресить шерстистых мамонтов, чтобы создать арктических слонов. Исследователи хотят скрестить ДНК мамонта и азиатского слона, чтобы вывести гибрид.