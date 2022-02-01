Игра в бога. Ученые воскресят шерстистых мамонтов, чтобы создать арктических слонов

Исследователи хотят скрестить ДНК мамонта и азиатского слона, чтобы вывести гибрид, который будет жить в Арктике и поможет бороться с изменениями климата.

Американский генетик планирует вернуть к жизни шерстистых мамонтов, которые вымерли примерно 10 тысяч лет назад. Если говорить точнее, то не самих мамонтов, а их гены, которые можно передать ныне живущим ближайшим родственникам мамонтов – азиатским слонам. Это спасет слонов от вымирания, а также эти животные спасут Землю от изменений климата. По крайней мере, так планируют ученые, сообщает Newsweek.

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Несмотря на то, что мамонты вымерли около 10 тысяч лет, в вечной мерзлоте Арктики хорошо сохранились образцы этих древних гигантов. Благодаря этому ученые смогли восстановить последовательность их ДНК. Джордж Черч и его коллеги из Гарвардской медицинской школы в Бостоне, США, работают над тем, чтобы соединить ДНК мамонта и азиатского слона, чтобы создать новый вид животных – арктического слона.

[ + – ] Хорошо сохранившийся мамонтенок, которого нашли в России в 2007 году Фото: newsweek

Спасти слонов и планету

"Мы хотим ввести гены морозостойкости и другие гены в ДНК современных азиатских слонов. Таким образом новые животные смогут жить в Арктике, это спасет слонов от вымирания, а слоны в свою очередь внесут свою лепту в борьбу за приостановку изменений климата", — говорит Черч.

Что касается изменений климата, то Арктика нагревается быстрее других регионов Земли. Вечная мерзлота тает и высвобождается огромное количество углерода и метана, которые хранятся под ее ледяной оболочкой. Это еще больше вызывает повышение температуры. Ученые считают, что гибриды слона и мамонта помогут предотвратить эту катастрофу не только для Арктики, но и для всей планеты.

"Эти арктические слоны будут вытаптывать землю и подавлять быстрый рост деревьев, который сейчас происходит в Арктике. Из-за этого мороз сложнее проникает в почву, и земля не замерзает. Если за дело возьмутся арктические слоны, то они спасут вечную мерзлоту, а углерод так и останется под ней", — говорит Черч.

[ + – ] Тание вечной мерзлоты на территории Юкон, Канада Фото: newsweek

Игра в Бога

Иногда редактирование ДНК вызывает вопросы этического характера: может ли человек играть роль Бога и вмешиваться в жизнь природы? По словам Джулиана Коплина из Мельбурнского университета, Австралия, это не тот случай, когда можно переживать об этике.

"Здесь мамонтов возвращают в свои родные природные условия. Это больше напоминает восстановление природы, чем вмешательство в нее", — говорит Коплин.

Поведение арктических слонов

С другой стороны, существует еще одна проблема: как будут вести себя эти новые животные?

"Пока не ясно какими будут результаты этого эксперимента. Будут ли азиатские слоны с измененными генами вести себя так же, как мамонты тысячи лет назад? Слоны перенимают все навыки и формы поведения у старших, а здесь не будет никаких старших", — говорит Кристофер Гингелл из Университета Мельбурна.

Тем не менее оба австралийских ученых поддерживают идею создания арктического слона, если преследуется цель предотвратить таяние вечной мерзлоты в Арктике и глобальное потепление в мире.

"Таяние вечной мерзлоты – это большая проблема уже сейчас. Если проект может решить эти проблемы, то стоит попробовать. Даже несмотря на то, что мы говорим о редактировании генов", — говорит Гингелл.