Гра в бога. Учені воскресять шерстистих мамонтів, щоб створити арктичних слонів

Дослідники хочуть схрестити ДНК мамонта й азіатського слона, щоб вивести гібрид, який житиме в Арктиці та допоможе боротися зі змінами клімату.

Американський генетик планує повернути до життя шерстистих мамонтів, які вимерли приблизно 10 тисяч років тому. Якщо говорити точніше, то не власне мамонтів, а їхні гени, які можна передати найближчим родичам мамонтів, які нині живуть, — азіатським слонам. Це врятує слонів від вимирання, а також ці тварини врятують землю від змін клімату. Принаймні так планують вчені, повідомляє Newsweek.

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Незважаючи на те, що мамонти вимерли майже 10 тисяч років тому, у вічній мерзлоті Арктики добре збереглися зразки цих давніх гігантів. Завдяки цьому вчені змогли відновити послідовність їхньої ДНК. Джордж Черч і його колеги з Гарвардської медичної школи у Бостоні, США, працюють над тим, щоб поєднати ДНК мамонта й азіатського слона, щоб створити новий вид тварин — арктичного слона.

[ + – ] Мамонтеня, котре добре збереглося, знайшли в Росії в 2007 році Фото: newsweek

Врятувати слонів і планету

"Ми хочемо ввести гени морозостійкості й інші гени в ДНК сучасних азіатських слонів. Так нові тварини зможуть жити в Арктиці, це врятує слонів від вимирання, а слони зі свого боку зроблять свій внесок у боротьбу за призупинення змін клімату", — каже Черч.

Що стосується змін клімату, то Арктика нагрівається швидше за інші регіони Землі. Вічна мерзлота тане та вивільняється величезна кількість вуглецю та метану, які зберігаються під її крижаною оболонкою. Це ще більше спричиняє підвищення температури. Учені вважають, що гібриди слона та мамонта допоможуть запобігти цій катастрофі не тільки для Арктики, а й для всієї планети.

"Ці арктичні слони витоптуватимуть землю і придушуватимуть швидке зростання дерев, яке зараз відбувається в Арктиці. Через це мороз складніше проникає в ґрунт, і земля не замерзає. Якщо за справу візьмуться арктичні слони, то вони врятують вічну мерзлоту, а вуглець так і залишиться під нею", — каже Черч.

[ + – ] Танення вічної мерзлоти на території Юкон, Канада Фото: newsweek

Гра в Бога

Іноді редагування ДНК викликає питання етичного характеру: чи може людина грати роль Бога та втручатися у життя природи? За словами Джуліана Копліна з університету Мельбурна, Австралія, це не той випадок, коли можна переживати про етику.

"Тут мамонтів повертають у свої рідні природні умови. Це більше нагадує відновлення природи, ніж втручання у неї", — каже Коплін.

Поводження арктичних слонів

З іншого боку, існує ще одна проблема: як поводитимуться ці нові тварини?

"Поки не зрозуміло, якими будуть результати цього експерименту. Чи будуть азіатські слони зі зміненими генами поводитися так само, як мамонти тисячі років тому? Слони переймають усі навички та форми поведінки у старших, а тут не буде жодних старших", — говорить Крістофер Гінгелл з Університету Мельбурну.

Проте обидва австралійські вчені підтримують ідею створення арктичного слона, якщо має на меті запобігти таненню вічної мерзлоти в Арктиці та глобального потепління у світі.

"Танення вічної мерзлоти — це велика проблема вже зараз. Якщо проєкт може вирішити ці проблеми, то варто спробувати. Навіть незважаючи на те, що ми говоримо про редагування генів", — каже Гінгелл.