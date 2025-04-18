Тревожный момент. Стая волков Йеллоустоуна провалила охоту на бизонов после гибели одноглазой альфы

Исследователи засняли видео, на котором запечатлена охота стаи волков Джанкшен Бьютт в Йеллоустоуне — хищники преследовали мать с детенышем, но потерпели поражение. К счастью, ученые считают, что общая охота стаи свидетельствует о восстановлении после смерти бывшей альфы-самки, Вольф 907F.

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Об этом пишет Live Science.

В декабре 2024 года в стае волков Джанкшен Бьютт в Йеллоустоуне произошла трагедия: легендарный одноглазый лидер группы, самка по имени Вольф 907F, погибла после столкновения с конкурирующей стаей. Теперь в новом видео ученые запечатлели охоту стаи на пару бизонов. Несмотря на то, что хищники потерпели поражение, ученые видят в этом и позитивный момент: волки из стаи Джанкшен Бьютт работали сообща с членами конкурирующей стаи, которые убили бывшую альфу.

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Видео было снято фотографом дикой природы и защитником природы Джули Аргайл. На кадрах видно, как серые волки Джанкшен Бьютт (Canis lupus) преследуют двух бизонов (Bison bison), когда они пытаются разлучить годовалого теленка с его матерью.

Во время преследования мать держала свое тело между детенышем и голодными волками, пока им не удалось догнать других участников группы. В конце концов другой взрослый бизон помог матери отбиться от волков, что и положило конец попытке охоты.

Впрочем, по словам Киры Кэссиди из проекта Yellowstone Wolf Project, это свидетельствует о восстановлении стаи, которая впервые охотилась в полном составе после потери альфы. Отметим, что стая Джанкшен Бьютт стала известной во всем мире под стойким руководством Вольф 907F. "Королева волков" родила рекордные 10 пометов щенков и прожила более чем в два раза дольше, чем большинство йеллоустонских волков — более 11 лет, по сравнению со средней продолжительностью жизни до пяти лет.

Волки редко умирают от старости в дикой природе, а в Йеллоустонском национальном парке их часто убивают в территориальных столкновениях с другими волками. Именно это и произошло с альфой: 22 декабря 2024 года конкурирующая стая Rescue Creek напала на волка 907F и часть ее стаи — она тогда разделилась — пока они питались тушей бизона на северной стороне реки Йеллоустоун.

В результате столкновения альфа была тяжело ранена, а данные ее радиоошейника указывают на то, что она умерла 25 декабря 2024 года. Ее смерть наступила вскоре после того, как стая ненадолго вышла за пределы парка, где люди застрелили и убили двух других членов ее стаи.

В январе исследователи заметили некоторых самцов стаи Rescue Creek с некоторыми из оставшихся самок стаи Junction Butte. Отметим, что брачный сезон волков начинается в феврале, а потому вполне вероятно, что некоторые хищники меняют стаи, чтобы спариться.

К счастью, теперь, по словам ученых, стая, похоже, вновь снова процветает с самцами из стаи Rescue Creek. Волки, возможно, не смогли убить бизона на видео, но убить бизона — непростая задача. Видео показывает, что взрослый бизон может оказать сопротивление и будет яростно защищать себя и свое стадо.

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