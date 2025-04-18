Тривожний момент. Зграя вовків Єллоустовна провалила полювання на бізонів після загибелі одноокої альфи

Дослідники зняли відео, на якому зафіксовано полювання зграї вовків Джанкшен Б'ютт у Єлловстоуні — хижаки переслідували матір із дитинчам, але зазнали поразки. На щастя, вчені вважають, що загальне полювання зграї свідчить про відновлення після смерті колишньої альфи-самки, Вольф 907F.

Related video

Про це пише Live Science.

У грудні 2024 року в зграї вовків Джанкшен Б'ютт у Єллоустовні сталася трагедія: легендарний одноокий лідер групи, самка, на ім'я Вольф 907F, загинула після зіткнення зі зграєю-конкурентом. Тепер у новому відео вчені зафіксували полювання зграї на пару бізонів. Попри те, що хижаки зазнали поразки, вчені вбачають у цьому і позитивний момент: вовки зі зграї Джанкшен Б'ютт працювали спільно з членами зграї, що конкурує, які вбили колишню альфу.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео було знято фотографом дикої природи й захисником природи Джулі Аргайл. На кадрах видно, як сірі вовки Джанкшен Бьютт (Canis lupus) переслідують двох бізонів (Bison bison), коли вони намагаються розлучити однорічне теля з його матір'ю.

Під час переслідування мати тримала своє тіло між дитинчам і голодними вовками, поки їм не вдалося наздогнати інших учасників групи. Зрештою інший дорослий бізон допоміг матері відбитися від вовків, що й поклало край спробі полювання.

Утім, за словами Кіри Кессіді з проєкту Yellowstone Wolf Project, це свідчить про відновлення зграї, яка вперше полювала в повному складі після втрати альфи. Зазначимо, що зграя Джанкшен Бьютт стала відомою в усьому світі під стійким керівництвом Вольф 907F. "Королева вовків" народила рекордні 10 виводків цуценят і прожила більш ніж удвічі довше, ніж більшість єлловстонських вовків, — понад 11 років, порівняно із середньою тривалістю життя до п'яти років.

Вовки рідко вмирають від старості в дикій природі, а в Єлловстонському національному парку їх часто вбивають у територіальних сутичках з іншими вовками. Саме це і сталося з альфою: 22 грудня 2024 року конкуруюча зграя Rescue Creek напала на вовка 907F і частину її зграї — вона тоді розділилася — поки вони харчувалися тушею бізона на північній стороні річки Єллоустоун.

Унаслідок зіткнення альфа була важко поранена, а дані її радіонашийника вказують на те, що вона померла 25 грудня 2024 року. Її смерть настала незабаром після того, як зграя ненадовго вийшла за межі парку, де люди застрелили та вбили двох інших членів її зграї.

У січні дослідники помітили деяких самців зграї Rescue Creek з деякими з решти самок зграї Junction Butte. Зазначимо, що шлюбний сезон вовків починається в лютому, а тому цілком імовірно, що деякі хижаки змінюють зграї, щоб злучитися.

На щастя, тепер, за словами вчених, зграя, схоже, знову процвітає з самцями зі зграї Rescue Creek. Вовки, можливо, не змогли вбити бізона на відео, але вбити бізона — непросте завдання. Відео показує, що дорослий бізон може чинити опір і буде запекло захищати себе і своє стадо.

Раніше Фокус писав про 40 хвилин побоїща: 60 косаток атакували одну з найрідкісніших тварин в океані.