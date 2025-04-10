Лютововки з "Гри престолів" не воскресли: кого насправді створили генні інженери

На початку тижня вчені з біотехнологічної компанії Colossal Biosciences заявили, що воскресили вимерлий вид лютововків або жахливих вовків. Тепер же незалежні експерти стверджують, що їхні колеги воскресили зовсім не лютововків, та й воскресінням це складно назвати.

Related video

Про це пише LiveScience.

7 квітня співробітники Colossal поділилися знімками та відео трьох білих цуценят, які, за словами компанії, знаменували перше у світі воскресіння.

Лютововки (Aenocyon dirus), що стали справжніми знаменитостями завдяки серіалу HBO "Гра престолів", вимерли після останнього льодовикового періоду на Землі. За словами глави біотехнологічної компанії Бена Ламма, його команді вдалося "створити здорових цуценят лютововка" і воскресити вид через більш ніж 10 тис. років після вимирання.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Водночас багато експертів кажуть, що заява Colossal вводить в оману.

Першій парі лютововків уже виповнилося п'ять місяців Фото: тасманский тигр

"У Colossal створили сірого вовка з характеристиками, схожими на лютововка. У підсумку вийшов не вимерлий лютововк, а скоріше гібрид", — каже доцент і співдиректор Лабораторії палеогенетики Отаго в Університеті Отаго Нік Роуленс.

Для створення цуценят, експерти дістали ДНК з двох скам'янілостей лютовлків: 13 000-річного зуба і 72 000-річної кісточки внутрішнього вуха. За допомогою отриманої ДНК було зібрано частковий геном лютововка, який порівняли з їхніми родичами, що живуть нині, серед яких вовки, шакали та лисиці.

У підсумку вчені вибрали сірого вовка (Canis lupus) як донора яйцеклітин, щоб повернути до життя лютововків. Але експерти кажуть, що ці два види не надто близькі.

"Наявні дані свідчать про те, що спочатку лютововк, або жахливий вовк, сам по собі не був вовком", — каже позаштатний професор, який спеціалізується на екології та поведінці вовків в Університеті Міннесоти й старший науковий співробітник Геологічної служби США Девід Мех.

Він додає, що з еволюційного погляду лютововки відокремилися від вовків близько 6 млн років тому і створили окрему групу від сучасних вовків.

"Жахливі вовки належать до свого власного роду, тобто до зовсім іншого виду. Африканський шакал може бути тісніше пов'язаний з лютововками, ніж сірий вовк", — зазначає професор зоології в Університеті Отаго Філіп Седдон.

Цуценята лютововків Ромул і Рем з'явилися на світ 1 жовтня 2024 року Фото: тасманский тигр

Щоб воскресити будь-який вимерлий вид, вченим необхідно взяти яйцеклітини у живої тварини. Для цього Colossal вибрали сірих вовків, а потім зібрали зразки крові сірих вовків і модифікували їх так, щоб вони нагадували клітини зі скам'янілостей жахливих вовків.

За допомогою технології редагування генів CRISPR, команда внесла всього близько 20 змін у 14 генах, які були визначені як ключові для створення лютововків.

Так перші цуценята лютововків Ромул і Рем з'явилися на світ 1 жовтня 2024 року, а третє на прізвисько Кхалісі — 30 січня 2025 року. Тварин тримають у природному заповіднику, оточеному триметровим парканом.

Поки залишається незрозумілим, наскільки небезпечними будуть ці тварини, хоча експерти сумніваються, що їхня поведінка кардинально відрізнятиметься від сірих вовків. Цуценят не випустять у дику природу, але в майбутньому компанія має намір розглянути можливість випуску воскрешених тварин у "безпечні та великі екологічні заповідники".

Але у випадку лютововків, існують сумніви, що вони справді зможуть вписатися в сучасні екосистеми.

"Вони займали зовсім іншу екологічну нішу, ніж та, яка існує на сьогоднішній день", — додають експрети.

Наукова спільнота також підкреслює, що лютововки технічні не є навіть першим воскрешеним видом. Ще 2003 року в Іспанії клонували вимерлий вид кіз, відомий як піренейський козерог. Козеня народилося, але померло всього за 7 хвилин через дефект легенів.

Професор Філіп Седдон вважає, що недавнє воскресіння Colossal свідчить тільки про те, що тепер у нас є ГМО-вовки, і, можливо, з'являться ГМО-азіатські слони, але наразі вимирання залишається безповоротним.

Нагадаємо, автор "Пісні льоду і полум'я" показав фото з воскрешеною твариною. 76-річний Джордж Реймонд Річард Мартін, американський письменник-фантаст і автор культової саги "Пісня льоду і полум'я", що стала основою не менш культового серіалу HBO "Гра престолів", зустрівся наяву зі створіннями зі свого оповідання.