Лютоволк повернувся: автор "Пісні льоду і полум'я" показав фото з воскрешеною твариною

76-річний Джордж Реймонд Річард Мартін, американський письменник-фантаст і автор культової саги "Пісня льоду і полум'я", що стала основою не менш культового серіалу HBO "Гра престолів", зустрівся наяву зі створіннями, вигаданими ним для своєї оповіді. Йдеться про лютововків.

Related video

Про це письменник повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото, де тримає на руках одного з вовченят.

Мартін зізнається, що йому було дуже складно тримати в собі таку приголомшливу новину після того, як у лютому він на власні очі побачив продукт технічного прогресу — цуценят лютововка на прізвисько Рем, і Ромул, відтворених приватною біотехнологічною компанією Colossal Biosciences.

Фото: George R.R. Martin/Facebook

Ця зустріч стала можливою завдяки режисерові "Гри престолів" Пітеру Джексону.

"Лютоволк повернувся... Дозвольте мені спершу подякувати Пітеру Джексону, який зателефонував мені з Нової Зеландії з таємничою пропозицією подзвонити цьому хлопцю на ім'я Бен Лемм, у якого було щось величезне, чим він хотів зі мною поділитися. Петро дав клятву мовчання, тому не міг поділитися зі мною таємницею, але я чув хвилювання в його голосі, тому зателефонував. І блін, я точно радий, що зробив це. Вимерлий понад десять тисяч років тому, але більше не вимерлий, завдяки Бену Лемму, Джорджу Черчу, Бет Шапіро та решті команди шалених вчених із Колосала, світового лідера в науці "воскресіння вимерлих". Я зустрів їх усіх у лютому, це було б показово. І я зустрів Ромула і Рема. Ось я і Ромул. (Або, можливо, Рем. Вони близнюки, і їх важко відрізнити один від одного", — підписав знімок знаменитість.

Детальніше про цей візит він розповів на своєму сайті.

Пітер Джексон входить до числа інвесторів Colossal Biosciences, приватної компанії, вартість якої зросла до понад $10 млрд із 2021 року, коли її заснували Джордж Черч, біолог із Гарвардської медичної школи, і технологічний підприємець Бен Ламм із метою відродження шерстистого мамонта.

Згадуючи візит Мартіна, Лемм сказав:

"Джордж Р. Р. Мартін назвав нас чарівниками, що досить круто".

Джордж Мартін і Бен Лемм із Ромулом і Ремом Фото: Colossal Biosciences

Джексон дізнався — а Мартін ще не знав — що досягнення Colossal у сфері редагування генів зробили можливим отримання потомства від сурогатних матерів. У них був прорив, що дозволяв їм створювати вовків, які були справжніми хижаками льодовикового періоду, поки не вимерли 13 000 років тому.

Як відроджували лютововків

Мартін і лютововки

Ідея створити жахливих вовків (лютововків) прийшла до Мартіна після того, як він відвідав ранчо Ла-Бреа — район бітумних озер на території Лос-Анджелеса, в Каліфорнії, яке знамените численними знахідками вимерлих тварин пізнього плейстоцену.

"Коли я побачив їхню експозицію лютововків, чотириста черепів, вишикуваних на стіні, щось ворухнулося в мені. Більшість моїх читачів, імовірно, чули історію про те, як я писав науково-фантастичний роман влітку 1991 року, коли мені спала на думку сцена, перший розділ "Гри престолів", де вони знаходять дитинчат лютововка в літніх снігах. Звідки це взялося? Чому це так сильно мене захопило? Поняття не маю. Але це захопило мене так сильно, що я відклав інший роман убік і почав писати "Пісню Льоду і Вогню". Лютоволки були його величезною частиною. Без них Вестерос міг би й не існувати", — розмірковує Джордж.

Лютоволки у "Грі престолів" Фото: Кадр из фильма Фото: Кадр из фильма

Далі він додав:

"Можливо, я згадував минуле життя, коли я бігав зі зграєю в Льодовиковий період. ... Яка б не була причина, мушу сказати, що відродження лютововка схвилювало мене більше, ніж будь-яка наукова новина відтоді, як Ніл Армстронг ступив на Місяць".

Лютоволк Aenocyon dirus: науковий прорив

Дослідники зазначають, що їм вдалося відродити лютововків (Aenocyon dirus), реконструювавши геном вовка зі стародавньої ДНК і визначивши версії генів, які трапляються тільки в жахливих вовків, а не в родичів вимерлих видів, що живуть нині. На наступному етапі вчені змінили ДНК сучасних сірих вовків (Canis lupus), включивши ці унікальні варіанти генів. Вони вставили ДНК у без'ядерні яйцеклітини сірих вовків і дозволили їм дозріти в лабораторії, перш ніж ввести їх у матки сурогатних собак.

Загалом вченим вдалося успішно імплантувати три ембріони в трьох сурогатних собак, що призвело до народження трьох білосніжних цуценят на ім'я Ромул, Рем і Кхалісі. За словами генерального директора Colossal Бена Лемма, під час дослідження команда витягла ДНК із зуба віком 13 000 років і черепа віком близько 72 000 років. Далі їм вдалося використовувати ДНК, щоб виростити здорових цуценят.

Цуценята Ромул і Рем з'явилися на світ у жовтні 2024 року

Після довгого процесу вчені досягли успіху: Ромул і Рем народилися за допомогою кесаревого розтину 1 жовтня 2024 року. Третє дитинча з'явилося на світ від третьої сурогатної матері через три місяці. У всіх трьох випадках цуценят виносили домашні собаки, які технічно є підвидом сірого вовка.

Тепер у планах Colossal — повернути до життя шерстистих мамонтів, тилацинів і додо.

Фото: La Cinestación/Х

Раніше Фокус писав, що автор "Гри престолів" порушив "головне правило Голлівуду".