Хоче отримати "Оскар": автор "Гри престолів" порушив "головне правило Голлівуду"

Автор "Гри престолів" Джордж Р. Р. Мартін за свої власні гроші зняв чотири короткометражні фільми, засновані на розповідях свого друга Говарда Волдропа. Про це пише The Hollywood Reporter.

1963 року 15-річний Мартін із Байонна, штат Нью-Джерсі, шукав дуже рідкісний комікс DC "The Brave and the Bold" №28, у якому вперше з'явилася "Ліга Справедливості". Комікс вдалося знайти і купити за четвертак у підлітка Говарда з Арлінгтона, штат Техас. І це стало початком дружби на все життя. Вони не зустрічалися особисто до 1972 року, проте регулярно спілкувалися через листи, знайшовши спільну мову як письменники-початківці.

Молоді Джордж Мартін і Говард Волдроп на початку 1980-х років.

Згодом Волдроп став фантастом, який працював у жанрі оповідань, поєднуючи у своїх творах альтернативну історію, міфологію та культуру вестернів. Його вважають, у своїй ніші, навіть більш культовою фігурою, ніж Мартіна. Письменники залишалися друзями до січня 2024 року, коли 14-го числа Волдроп помер від інсульту.

Мартін віддав данину поваги другу, знявши короткометражний фільм "Бридкі курчата", який, як він сподівається, стане претендентом на "Оскар".

Півгодинний фільм є адаптацією однойменного оповідання Волдропа The Ugly Chickens, яке принесло йому премію "Неб'юла" 1980 року.

Перша збірка оповідань Говарда, що вийшла 1986 року

Сам автор "брил" зізнається, що він також написав багато оповідань і навіть продав їх, але він створює романи і серії, тому що "коротка форма" не приносить великого доходу. І з фінансовим успіхом, якого Мартін домігся завдяки "Грі престолів", він хотів перетворити деякі історії безумовно талановитого Волдропа на короткометражні фільми, але це стало нелегким завданням.

"Важко змусити когось фінансувати короткометражний фільм. Кінотеатри не хочуть показувати короткометражки. У мене самого є кінотеатр, тому я це знаю. І важко змусити великі студії знімати їх. Я намагався кілька років... і врешті-решт здався", — розповів Мартін.

Говард Волдроп Фото: flickr

Оскільки здоров'я Волдропа погіршувалося, Мартін вирішив порушити "головне правило Голлівуду" ніколи не використовувати власні гроші, щоб вшанувати друга, перенісши його роботу на великий екран.

Фільм "Бридкі курчата" з Феліцією Дей ("Надприродне", "Баффі — винищувачка вампірів", "Гільдія") про професора Паулу Лінберл, яка, дізнавшись, що птах додо, який нібито вимерл, все ще може існувати, вирушає на його пошуки, уже здобув номінацію на кращий короткометражний фільм на кінофестивалі HollyShorts, що дає право на "Оскара".

Мартіну вдалося показати своєму другові чорновий монтаж фільму і тому дуже сподобався результат. Волдроп помер через шість днів після того, як побачив роботу.

Решту готового "короткого метру" під назвою "Мері-Маргарет Роуд Грейдер" і "Ніч кутерсів" також уже демонструють на фестивалях.

Мартін сподівається, якщо ці фільми будуть досить успішними і зможуть відбити хоча б частину витраченого на їхнє виробництво, то він зніме ще, тому що у Говарда щонайменше 100 оповідань, і всі вони, за його словами, по-своєму чудові й унікальні.

