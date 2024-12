Хочет получить "Оскар": автор "Игры престолов" нарушил "главное правило Голливуда"

Джордж Р. Р. Мартин профинансировал четыре фильма, снятых по рассказам своего друга детства, писателя-фантаста Говарда Уолдропа. Тем самым автор "Игр престолов" нарушил одно из главнейших правил "Фабрики грез" — не вкладывать в производство кино своих собственных средств.

Автор "Игр престолов" Джордж Р. Р. Мартин за свои собственные деньги снял четыре короткометражных фильма, основанных на рассказах своего друга Говарда Уолдропа. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

В 1963 году 15-летний Мартин из Байонна, штат Нью-Джерси, искал очень редкий комикс DC "The Brave and the Bold" №28, в котором впервые появилась "Лига Справедливости". Комикс удалось найти и купить за четвертак у подростка Говарда из Арлингтона, штат Техас. И это стало началом дружбы на всю жизнь. Они не встречались лично до 1972 года, однако регулярно общались через письма, найдя общий язык как начинающие писатели.

Молодые Джордж Мартин и Говард Уолдроп в начале 1980-х годов.

Впоследствии Уолдроп стал фантастом, работавшим в жанре рассказов, сочетая в своих произведениях альтернативную историю, мифологию и культуру вестернов. Его считают, в своей нише, даже более культовой фигурой, чем Мартина. Писатели оставались друзьями до января 2024 года, когда 14-го числа Уолдроп умер от инсульта.

Мартин отдал дань уважения другу, сняв короткометражный фильм "Гадкие цыплята", который, как он надеется, станет претендентом на "Оскар".

Получасовой фильм является адаптацией одноименного рассказа Уолдропа The Ugly Chickens, который принес ему премию "Небьюла" в 1980 году.

Первый сборник рассказов Говарда, вышедший в 1986 году

Сам автор "глыб" сознается, что он также написал много рассказов и даже продал их, но он создает романы и серии, потому что "короткая форма" не приносит большого дохода. И с финансовым успехом, которого Мартин добился благодаря "Игре престолов", он хотел превратить некоторые истории безусловно талантливого Уолдропа в короткометражные фильмы, но это стало нелегкой задачей.

"Трудно заставить кого-то финансировать короткометражный фильм. Кинотеатры не хотят показывать короткометражки. У меня самого есть кинотеатр, поэтому я это знаю. И трудно заставить крупные студии снимать их. Я пытался несколько лет… и в конце концов сдался", — рассказал Мартин.

Говард Уолдроп Фото: flickr

Поскольку здоровье Уолдропа ухудшалось, Мартин решил нарушить "главное правило Голливуда" никогда не использовать собственные деньги, чтобы почтить друга, перенеся его работу на большой экран.

Фильм "Гадкие цыплята" с Фелицией Дэй ("Сверхъестественное", "Баффи — истребительница вампиров", "Гильдия") о профессоре Пауле Линберл, которая, узнав, что якобы вымершая птица додо все еще может существовать, отправляется на ее поиски, уже получил номинацию на лучший короткометражный фильм на кинофестивале HollyShorts, дающий право на "Оскар".

Мартину удалось показать своему другу черновой монтаж фильма и тому очень понравился результат. Уолдроп умер через шесть дней после того, как увидел работу.

Остальной готовый "короткий метр" под названием "Мэри-Маргарет Роуд Грейдер" и "Ночь кутерсов" также уже демонстрируется на фестивалях.

Мартин надеется, если эти фильмы будут достаточно успешными и смогут отбить хотя бы часть потраченного на их производство, то он снимет еще, так как у Говарда не менее 100 рассказов, и все они, по его словам, по-своему замечательные и уникальные.

