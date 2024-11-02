Warner Bros "незаметно" разрабатывает полнометражный фильм на основе "Игры престолов"

Журналисты отметили, что фильм находится на ранней стадии разработки: без режиссера, актеров или сценариста.

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Студия Warner Bros. потихоньку разрабатывает фильм по мотивам фэнтезийного сериала Джорджа Мартина "Игра престолов", который может оказаться на большом экране в кинотеатрах. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

"Компания Warner Bros. незаметно разрабатывает по меньшей мере один фильм в эпической фэнтезийной вселенной Джорджа Мартина", — говорится в статье.

Источники издания описывают проект как очень раннюю стадию разработки: без режиссера, актеров или сценариста. Но компания заинтересована в исследовании идеи "вторжения" вселенной "Игры престолов" в кинотеатры.

Этот шаг, по мнению журналистов, может означать изменение стратегии компании в отношении кинотеатров, поскольку шоураннеры оригинального сериала "Игра престолов" (Дэвид Бениофф и Дэн Уайс) хотели завершить сериал тремя полнометражными фильмами вместо финального сезона 2019 года.

Мартин также был увлечен идеей фильма, но долгое время HBO сопротивлялся этой идее и вместо этого хотел сохранить престиж сериала как собственность HBO.

Однако с момента завершения оригинального сериала произошло бесчисленное количество изменений в руководстве компании, а также в соотношении между кино и телевидением. В частности, возросла готовность переносить кинематографическую продукцию на малый экран и наоборот. Поэтому идея о том, что жанровый объект должен быть либо фильмом, либо сериалом устарела.

"Не удивительно, что "Престолы" могут стать следующим объектом, который пересечет медиумы", — отметили авторы материала.

Наконец журналисты объяснили, что контент "Игры престолов" время от времени уже появлялся в кинотеатрах: например, телеканал HBO показывал основные эпизоды оригинального сериала в ограниченном количестве по всей стране, чтобы способствовать популяризации шоу.

Напомним, в апреле звезда "Игры престолов" Кит Харингтон сообщил, что сиквел этого сериала о Джоне Сноу больше не находится в разработке.