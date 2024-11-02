Warner Bros "непомітно" розробляє повнометражний фільм на основі "Гри престолів"

Журналісти зазначили, що фільм перебуває на ранній стадії розробки: без режисера, акторів чи сценариста.

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Студія Warner Bros. потихеньку розробляє фільм за мотивами фентезійного серіалу Джорджа Мартіна "Гра престолів", який може опинитися на великому екрані у кінотеатрах. Про це повідомив The Hollywood Reporter.

"Компанія Warner Bros. непомітно розробляє щонайменше один фільм в епічному фентезійному всесвіті Джорджа Мартіна", — йдеться у статті.

Джерела видання описують проєкт як дуже ранню стадію розробки: без режисера, акторів чи сценариста. Але компанія зацікавлена в дослідженні ідеї "вторгнення" всесвіту "Гри престолів" у кінотеатри.

Цей крок, на думку журналістів, може означати зміну стратегії компанії щодо кінотеатрів, оскільки шоураннери оригінального серіалу "Гра престолів" (Девід Беніофф і Ден Вайс) хотіли завершити серіал трьома повнометражними фільмами замість фінального сезону 2019 року.

Мартін також був захоплений ідеєю фільму, але довгий час HBO опирався цій ідеї і натомість хотів зберегти престиж серіалу як власність HBO.

Однак з моменту завершення оригінального серіалу відбулася незліченна кількість змін у керівництві компанії, а також у співвідношенні між кіно та телебаченням. Зокрема, зросла готовність переносити кінематографічну продукцію на малий екран і навпаки. Відтак ідея про те, що жанровий об'єкт має бути або фільмом, або серіалом застаріла.

"Тож не дивно, що "Престоли" можуть стати наступним об'єктом, який перетне медіуми", — зазначили автори матеріалу.

Насамкінець журналісти пояснили, що контент "Гри престолів" час від часу вже з'являвся у кінотеатрах: наприклад, телеканал HBO показував основні епізоди оригінального серіалу в обмеженій кількості по всій країні, щоб сприяти популяризації шоу.

Нагадаємо, у квітні зірка "Гри престолів" Кіт Герінгтон повідомив, що сиквел цього серіалу про Джона Сноу більше не перебуває в розробці.