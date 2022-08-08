Актор Метт Сміт заявив, що у приквелі "Гри престолів" буде дуже багато сексу

Цей факт, безперечно, підігріє інтерес до серіалу, адже "Гра престолів" прославилася численними кривавими та відвертими сценами.

Британський актор Метт Сміт, зірка серіалів "Корона" та "Доктор Хто", виконує одну з головних ролей у новому серіалі зі всесвіту, створеного Джорджем Мартіном — телесазі "Дім Дракона". І Метт зізнався, що у новому серіалі буде повно сексуальних сцен. І з його участю зокрема. Про це пише журнал Rolling Stone, який взяв у Метта інтерв'ю.

Раніше шоуранери говорили, що в "Домі дракона" буде "менше сексу, але більше драконів", ніж у культовій "Грі престолів", але, судячи зі слів Метта, вони лукавили.

У новому серіалі Метту Сміту дісталася роль Деймона Таргарієна, а події відбуватимуться за 200 років до подій, описаних у "Грі престолів". Це розквіт правління похмурих Таргарієнів, які завойовували землі і придушували повстання за допомогою своїх драконів, яких було на той час значно більше, ніж три. Кожен Таргарієн отримував яйце дракона і потім вирощував і сідлав його.

[ + – ] Метт Сміт у ролі Деймона Таргарієна Фото: HBO

До речі, книгу-першоджерело Метт прочитав, але не повністю. "Аж надто вона товста", — зізнався він. Також він страждав від необхідності носити перуку на зйомках — її кожного разу прилаштовували понад годину. А ось дракони йому сподобалися.

"Мого дракона звуть Караксес. Він трохи аватар Деймона — сварливий, уїдливий, замкнутий, мінливий, хаотичний. Між драконом і вершником існує дуже сильний зв'язок. І він не весь комп'ютерний. Там справжній дракон, і ви сидите на ньому, і вони переміщають його за допомогою дистанційного керування, стріляючи у вас дощем та всякими штуками", — розповів актор.

[ + – ] Трейлер серіалу "Дім дракона"

Але зізнався, що сексу в "Домі дракона" буде достатньо, як і в оригінальному серіалі.

"Часом ти запитуєш: "А чи потрібна нам ще одна сцена сексу?" І тобі відповідають: "Так, звичайно". Думаю, в цьому випадку варто поставити питання самому собі: що ти робиш, показуєш історію з книги чи відхиляєшся від неї, щоб показати відображення тих часів, в яких ми живемо? І я вважаю, що завдання в тому, щоб показати історію з книги в такому вигляді, в якому вона була написана", — розповів Метт.

Коли Сміта запитали, чи багато в серіалі сцен сексу за участю його персонажа, він підтвердив це.

"На мою думку, трохи більше, ніж потрібно", — повідомив Метт.

Шоуранери "Дома дракона" повідомили, що вони не уникатимуть теми сексуального насильства, тим паче, що в серіалі та книзі описується умовне середньовіччя, яке було не надто лояльним до жінок. Але цю делікатну тему намагатимуться подати таким чином, щоб не виставляти насильство у позитивному світлі.

Сам автор всесвіту Джордж Мартін говорив, що у своїх творах лише надихається реальною історією, а вона була жорстокою.

[ + – ] Метт Сміт у ролі Деймона Таргарієна Фото: HBO

На каналі HBO серіал вийде вже 22 серпня. Якийсь час тому в соцмережах передчасно з'явився список із назвами всіх 10 серій. Його видалили майже відразу, але фанати встигли скопіювати назви та хронометраж серій.

Спадкоємці дракона (66 хвилин)

Принц-вигнанець (54 хвилини)

Другий цього імені (58 хвилин)

Король Вузького моря (63 хвилини)

Ми висвітлюємо шлях [девіз дому Гайтоверів] (60 хвилин)

Принцеса та королева (68 хвилин)

Дрифтмарк (58 хвилин)

Лорд Припливів [титул Веларіонів] (67 хвилин)

Зелене віче (60 хвилин)

Чорна королева (63 хвилини)

Перший сезон, до речі, коштував творцям 200 мільйонів доларів. Вони не заперечують, що світ, створений Мартіном, дуже насичений подіями, так що одним приквелом справа не обмежиться.