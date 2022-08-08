Актер Мэтт Смит заявил, что в приквеле "Игры престолов" будет очень много секса
Этот факт несомненно подогреет интерес к сериалу, ведь "Игра престолов" прославилась многочисленными кровавыми и откровенными сценами
Британский актер Мэтт Смит, звезда сериалов "Корона" и "Доктор Кто", исполняет одну из главных ролей в новом сериале из вселенной, созданной Джорджем Мартином – телесаге "Дом Дракона". И Мэтт признался, что в новом сериале будет полно сексуальных сцен. И с его учатсием в том числе. Об этом пишет журнал Rolling Stone, который взял у Мэтта интервью.
Ранее шоураннеры говорили, что в "Доме дракона" будет "меньше секса, но больше драконов", чем в культовой "Игре престолов", но, судя по словам Мэтта, они лукавили.
В новом сериале Мэтту Смиту, досталась роль Деймона Таргариена, а события будут происходить за 200 лет до событий, описанных в "Игре престолов". Это расцвет правления мрачных Таргариенов, которые завоевывали земли и подавляли восстания с помощью своих драконов, которых было в то время куда больше, чем три. Каждый Таргариен получал яйцо дракона и потом растил и седлал его.
К слову, книгу-первоисточник Мэтт прочел, но не полностью. "Уж слишком она толстая", — признался он. Также он страдал от необходимости носить парик на съемках – его прилаживали более часа каждый раз. А вот драконы ему понравились.
"Моего дракона зовут Караксес. Он немного аватар Деймона — сварливый, язвительный, замкнутый, изменчивый, хаотичный. Между драконом и всадником существует очень сильная связь. И он не весь компьютерный. Там настоящий дракон, и вы сидите на нем, и они перемещают его с помощью дистанционного управления, стреляя в вас дождем и всякими штуками", — рассказал актер.
Но признался, что секса в "Доме дракона" будет предостаточно, как и в оригинальном сериале.
"Порой ты спрашиваешь: "А нужна ли нам еще одна сцена секса?". И тебе отвечают: "Да, конечно". Полагаю, в этом случае стоит задать вопрос самому себе: что ты делаешь, показываешь историю из книги или отклоняешься от нее, чтобы показать отражение тех времен, в которых живем мы? И я считаю, что задача в том, чтобы показать историю из книги в таком виде, в котором она была написана", — рассказал Мэтт.
Когда Смита напрямую спросили, много ли в сериале сцен секса с участием его персонажа, он подтвердил это.
"По-моему, немного больше, чем нужно", — сообщил Мэтт.
Шоураннеры "Дома дракона" сообщили, что они не будут избегать темы сексуального насилия, тем более, что в сериале и книге описывается условное средневековье, которое было не слишком лояльно к женщинам. Но эту щекотливую тему постараются подать таким образом, чтобы не выставлять насилие в положительном свете.
Сам автор вселенной Джордж Мартин говорил, что в своих произведениях всего лишь вдохновляется реальной историей, а она была жестокой.
На канале HBO сериал выйдет уже скоро, 22 августа. Некоторое время назад в соцсетях преждевременно появился список с названиями всех 10 серий. Его удалили почти сразу, но фанаты успели скопировать названия и хронометраж серий.
- Наследники дракона (66 минут)
- Порочный принц (54 минуты)
- Второй этого имени (58 минут)
- Король Узкого моря (63 минуты)
- Мы освещаем путь [девиз дома Хайтауэров] (60 минут)
- Принцесса и королева (68 минут)
- Дрифтмарк (58 минут)
- Лорд Приливов [титул Веларионов] (67 минут)
- Зеленый совет (60 минут)
- Черная королева (63 минуты)
Первый сезон, к слову, обошелся создателям в 200 миллионов долларов. Они не отрицают, что так как мир, созданный Мартином, весьма насыщен событиями, так что одним приквелом дело не ограничится.