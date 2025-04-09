Лютоволк вернулся: автор "Песни Льда и Пламени" показал фото с воскрешенным животным

76-летний Джордж Реймонд Ричард Мартин, американский писатель-фантаст и автор культовой саги "Песнь Льда и Пламени", ставшей основой не менее культового сериала HBO "Игра престолов", встретился наяву с созданиями, придуманными им для своего повествования. Речь идет о лютоволках.

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Об этом писатель сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав фото, где держит на руках одного из волчат.

Мартин признается, что ему было очень сложно держать в себе такую потрясающую новость после того, как в феврале он своими глазами увидел продукт технического прогресса – щенков лютоволка по кличке Рем, и Ромул, воссозданных частной биотехнологической компанией Colossal Biosciences.

Фото: George R.R. Martin/Facebook

Эта встреча стала возможной благодаря режиссеру "Игры престолов" Питеру Джексону.

"Лютоволк вернулся… Позвольте мне сначала поблагодарить Питера Джексона, который позвонил мне из Новой Зеландии с таинственным предложением позвонить этому парню по имени Бен Лэмм, у которого было что-то огромное, чем он хотел со мной поделиться. Петр дал клятву молчания, поэтому не мог поделиться со мной тайной, но я слышал волнение в его голосе, поэтому позвонил. И блин, я точно рад, что сделал это. Вымерший более десяти тысяч лет назад, но больше не вымерший, благодаря Бену Лэмму, Джорджу Черчу, Бет Шапиро и остальной команде безумных ученых из Колоссала, мирового лидера в науке "воскрешения вымерших. Я встретил их всех в феврале, это было бы показательно. И я встретил Ромула и Рема. Вот я и Ромул. (Или, может быть, Рем. Они близнецы, и их трудно отличить друг от друга", – подписал снимок знаменитость.

Более подробно об этом визите он рассказал на своем сайте.

Питер Джексон входит в число инвесторов Colossal Biosciences, частной компании, стоимость которой выросла до более чем $10 млрд с 2021 года, когда ее основали Джордж Черч, биолог из Гарвардской медицинской школы, и технологический предприниматель Бен Ламм с целью возрождения шерстистого мамонта.

Вспоминая визит Мартина, Лэмм сказал:

"Джордж Р. Р. Мартин назвал нас волшебниками, что довольно круто".

Джордж Мартин и Бен Лэмм с Ромулом и Ремом Фото: Colossal Biosciences

Джексон узнал – а Мартин еще не знал – что достижения Colossal в области редактирования генов сделали возможным получение потомства от суррогатных матерей. У них был прорыв, позволяющий им создавать волков, которые были настоящими хищниками ледникового периода, пока не вымерли 13 000 лет назад.

Как возрождали лютоволков

Мартин и лютоволки

Идея создать ужасных волков (лютоволков) пришла к Мартину после того, как он посетил ранчо Ла-Бреа — район битумных озер на территории Лос-Анджелеса, в Калифорнии, которое знаменито многочисленными находками вымерших животных позднего плейстоцена.

"Когда я увидел их экспозицию лютоволков, четыреста черепов, выстроенных на стене, что-то шевельнулось во мне. Большинство моих читателей, вероятно, слышали историю о том, как я писал научно-фантастический роман летом 1991 года, когда мне пришла в голову сцена, первая глава "Игры престолов", где они находят детенышей лютоволка в летних снегах. Откуда это взялось? Почему это так сильно меня захватило? Понятия не имею. Но это захватило меня так сильно, что я отложил другой роман в сторону и начал писать "Песнь Льда и Огня". Лютоволки были его огромной частью. Без них Вестерос мог бы и не существовать", – размышляет Джордж.

Лютоволки в "Игре престолов" Фото: Кадр из фильма Фото: Кадр из фильма

Далее он добавил:

"Возможно, я вспоминал прошлую жизнь, когда я бегал со стаей в Ледниковый период. … Какова бы ни была причина, должен сказать, что возрождение лютоволка взволновало меня больше, чем любая научная новость с тех пор, как Нил Армстронг ступил на Луну".

Лютоволк Aenocyon dirus: научный прорыв

Исследователи отмечают, что им удалось возродить лютоволков (Aenocyon dirus), реконструировав геном волка из древней ДНК и определив версии генов, встречающихся только у ужасных волков, а не ныне живущих родственников вымерших видов. На следующем этапе ученые изменили ДНК современных серых волков (Canis lupus), включив эти уникальные варианты генов. Они вставили ДНК в безъядерные яйцеклетки серых волков и позволили им созреть в лаборатории, прежде чем ввести их в матки суррогатных собак.

В общей сложности ученым удалось успешно имплантировать три эмбриона в трех суррогатных собак, что привело к рождению трех белоснежных щенков по имени Ромул, Рем и Кхалиси. По словам генерального директора Colossal Бена Лэмма, в ходе исследования команда извлекла ДНК из зуба возрастом 13 000 лет и черепа возрастом около 72 000 лет. Далее им удалось использовать ДНК, чтобы вырастить здоровых щенков.

Щенки Ромул и Рем появились на свет в октябре 2024 года

После долгого процесса учеые добились успеха: Ромул и Рем родились с помощью кесарева сечения 1 октября 2024 года. Третий детеныш появился на свет от третьей суррогатной матери спустя три месяца. Во всех трех случаях щенков выносили домашние собаки, которые технически являются подвидом серого волка.

Теперь в планах Colossal – вернуть к жизни шерстистых мамонтов, тилацинов и додо.

Фото: La Cinestación/Х

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