Умнее, чем мы думали. Пчелы способны работать в команде, если на кону Fanta или другая сладость (видео)

Ученые разобрали видео и проанализировали, действительно ли два крошечных насекомых смогли справиться с газировкой.

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Удивительное видео, на котором две пчелы работают слаженно, чтобы открутить крышечку на бутылке сладкой газировки Fanta, было опубликовано в Твиттере еще в 2021 году, однако лишь сейчас заинтересовало ученых, пишет Science Alert.

Пользователи закономерно разделились на две группы: первая утверждала, что видео является лишь отличной компьютерной графикой, вторая — что пчелы действительно работали в паре, чтобы справиться с непростой задачей.

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Отметим, что видео было снято в Сан-Паулу, Бразилия одним из рабочих во время обеденного перерыва. Позже само видео и права на него были выкуплены другим человеком. Однако вернемся к пчелам и ученым, которые попытались разобраться в ситуации — действительно ли крохотным насекомым хватило интеллекта, чтобы открутить крышечку.

Еще в 1962 году ученый Карл фон Фриш заявил о том, что у шмелей слишком крохотный мозг, чтобы думать, но они обладают заложенным инстинктом, чтобы проявлять смекалку. Через десять лет он получил Нобелевскую премию за исследовании коммуникации между пчелами.

С тех пор прошло больше полувека, но ученые по-прежнему пытаются понять, на что способен мозг пчелы. Недавние исследования показывают, что несмотря на крохотный размер пчелы — не более семечки растения, эти насекомые оказались весьма умны. Ученые уже доказали, что пчелы способны не только учиться друг у друга, но и использовать различные инструменты и даже выполнять основные математические уравнения.

Приверженцы теории фон Фриша считают, что пчелы в действительности могли открутить крышечку газировки, но лишь потому, что им повезло. Насекомые учуяли сладкую награду и блуждали вслепую, чтобы заполучить ее.

Впрочем, некоторые ученые все же считают, что природа еще способна нас удивить. Так, в исследовании 2017 года ученым удалось обучить шмелей закатывать мяч в ворота за вознаграждение. Чтобы выполнить задание, им необходимо было копировать движения сородичей и учиться на ошибках — ученые отмечают, что насекомые с легкостью справились с заданием.

Исходя из вышесказанного, часть ученых считают, что пчелы в действительности могут быть способны на гораздо большие свершения, чем мы могли бы предположить.

Ранее, Фокус писал о том, что ученым удалось заснять крайне редкие кадры трехчасового боя косаток и горбатых китов.