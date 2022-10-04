Розумніші, ніж ми думали. Бджоли здатні працювати в команді, якщо на кону Fanta чи інші солодощі (відео)

Вчені розібрали відео і проаналізували, чи справді дві крихітні комахи змогли впоратися з газованою водичкою.

Related video

Дивовижне відео, на якому дві бджоли працюють злагоджено, щоб відкрутити кришечку на пляшці солодкої газованої води Fanta, опубліковане у твіттері ще у 2021 році, проте лише зараз зацікавило вчених, пише Science Alert.

Користувачі закономірно розділилися на дві групи: перша стверджувала, що відео є лише чудовою комп'ютерною графікою, друга — що бджоли справді працювали в парі, щоб упоратися із непростим завданням.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазначимо, що відео зняв у Сан-Паулу, Бразилія, один із робітників під час обідньої перерви. Пізніше саме відео та права на нього викупила інша людина. Однак повернемося до бджіл і вчених, які спробували розібратися в ситуації — чи справді крихітній комасі вистачило інтелекту, щоб відкрутити кришечку.

Ще в 1962 році вчений Карл фон Фріш заявив про те, що у джмелів занадто крихітний мозок, щоб думати, але вони мають закладений інстинкт, щоб виявляти кмітливість. За десять років він отримав Нобелівську премію за дослідження комунікації між бджолами.

Відтоді минуло понад півстоліття, але вчені, як і раніше, намагаються зрозуміти, на що здатний мозок бджоли. Нещодавні дослідження показують, що попри крихітний розмір бджоли — не більш як насіння рослини — ці комахи виявилися дуже розумними. Вчені вже довели, що бджоли здатні не тільки вчитися одне в одного, а й використовувати різні інструменти і виконувати основні математичні рівняння.

Прихильники теорії фон Фріша вважають, що бджоли насправді могли відкрутити кришечку газованої водички, але лише тому, що їм пощастило. Комахи відчули солодку нагороду і блукали наосліп, щоб отримати її.

Втім, деякі вчені все ж таки вважають, що природа ще здатна нас здивувати. Так, у дослідженні 2017 року вченим вдалося навчити джмелів закочувати м'яч у ворота за винагороду. Щоб виконати завдання, їм необхідно було копіювати рухи родичів і вчитися на помилках — вчені зазначають, що комахи легко впоралися із завданням.

Виходячи з вищесказаного, частина вчених вважають, що бджоли насправді можуть бути здатні на набагато більші звершення, ніж ми могли б припустити.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося зняти вкрай рідкісні кадри тригодинного бою косаток і горбатих китів.