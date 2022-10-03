"Кипить океан, літають плавці". Вчені зняли рідкісний тригодинний бій косаток та горбатих китів (відео)

Зазвичай, косатки полюють на дрібніших ссавців — морських левів та свиней. Але цього разу вони вступили у битву із групою морських китів.

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Косатки відомі своїми груповими нападами інших жителів океану, ці хижаки здатні оточувати жертву і вбивати просто заради задоволення. Однак косатки рідко нападають на настільки великих супротивників, як горбаті кити, пише Insader.

Унікальне відео тригодинного бою між косатками Бігга та горбатими китами зняли вчені з Тихоокеанської асоціації спостереження за китами. Під час одного з плавань вони випадково зняли цей емоційний бій із сплесками потужних хвостів та плавців.

Спочатку вченим здалося, що кити намагаються втекти від косаток, а ті продовжують їх переслідувати. Однак згодом стало зрозуміло, що горбачі зовсім не намагаються втекти від бійки, а навпаки кинулися в бій — щоразу, коли відстань між косатками та китами, здавалося б, збільшується, горбачі поверталися, щоб провчити хижаків.

Зазначимо, що напад зграй косаток на інших мешканців не є чимось дивовижним. Але, як правило, вони воліють харчуватися дрібнішими ссавцями — наприклад, тюленями, морськими левами та свинями.

Вчені вважають, що ситуація в морі Селіш загострилася останнім часом — тут стало дуже багато косаток Бігга, тоді як горбаті кити залишаються в цих водах під охороною. В результаті зустрічі цих величезних жителів океану стають дедалі частішими.

Зазначимо, що вченим вдалося ідентифікувати косаток та горбатих китів. На щастя, більшість із них не дуже постраждали. Вчені розповіли, що їм вдалося зустріти одного з горбачів на ім'я Гідра за кілька днів. Очевидно, Гідра не сильно постраждала під час сутички. За словами вчених, на тілі кита видно сліди бою, проте загалом вона почувається нормально і не виглядає "пошарпаною".

Раніше Фокус писав про те, що косатки володію унікальною технікою полювання, яка не залишає жертви шансів.