"Кипит океан, летают плавники". Ученые засняли редкий трехчасовой бой косаток и горбатых китов (видео)

Как правило, косатки охотятся на более мелких млекопитающих — морских львов и свиней. Но в этот раз они вступили в битву с группой морских китов.

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Косатки известны своими групповыми нападениями на других жителей океана, эти хищники способны окружать жертву и убивать просто ради удовольствия. Однако касатки редко нападают на настолько больших противников, как горбатые киты, пишет Insider.

Уникальное видео трехчасового боя между косатками Бигга и горбатыми китами засняли ученые из Тихоокеанской ассоциации наблюдения за китами. Во время одного из плаваний они случайно засняли этот эмоциональный бой с хлопками мощных хвостов и плавников.

Сначала ученым показалось, что киты пытаются скрыться от косаток, а те продолжают их преследовать. Однако со временем стало понятно, что горбачи все не пытаются сбежать от драки, а наоборот ринулись в бой — каждый раз когда расстояние между косатками и китами, казалось бы, увеличивается, горбачи возвращались, чтобы проучить хищников.

Отметим, что нападение стай косаток на других обитателей не является чем-то удивительным. Но, как правило, они предпочитают питаться более мелкими млекопитающими — например, тюленями, морскими львами и свиньями.

Ученые считают, что ситуация в море Салиш обострилась в последнее время — здесь стало слишком много косаток Бигга, в то время, как горбатые киты наоборот остаются в этих водах под охраной. В результате встречи этих огромных обитателей океана становятся все более частыми.

Отметим, что ученым удалось идентифицировать косаток и горбатых китов. К счастью, большинство из них не очень пострадали. Ученые рассказали, что им удалось встретить одного из горбачей по имени Гидра спустя несколько дней. По видимому, Гидра не сильно пострадала во время стычки. По словам ученых, на теле кита видны следы боя, однако в целом она чувствует себя нормально и не выглядит "потрепанной".

Ранее Фокус писал о том, что косатки владею уникальной техникой охоты, не оставляющей жертве шансов.