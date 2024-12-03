Оманливо милі. Найменші сови у світі пищать як цуценята і їдять на сніданок скорпіонів (відео)

Найкрихітніші сови у світі можуть бути чарівні, але дослідники попереджають, що не варто їх недооцінювати.

За всю історію свого існування наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них давно вимерли, наприклад, динозаври, а інші продовжують процвітати, як-от чарівні сови-ельфи, пише IFLScience.

Сови-ельфи також відомі в усьому світі, як найменші сови на планеті. Дорослі особини досягають лише 12,4-14,2 сантиметра у висоту. Вчені відзначають, що відсутність пучків на вухах і короткий хвіст також допомагають їм залишатися компактними. У представників цього виду також жовті райдужки, оточені чорним кільцем, що змушує їхні очі виділятися на тлі решти тіла, яке складається з плямистого сірого, білого і коричневого пір'я, так само як і невеликий зеленувато-жовтий дзьоб.

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Ельфійські сови зустрічаються цілий рік у деяких частинах Мексики, на більшій частині країни під час міграції, а в літній сезон розмноження їх можна побачити навіть на півночі, аж до прикордонних штатів США. Дослідники виявили, що представники цього виду живуть у різних місцях проживання, від пустель до сухих колючих лісів, до сосново-дубових і прибережних лісів. Відомо, що мініатюрні сови люблять гніздитися в дуплах кактусів і дерев — як правило, тих, які кидають дятли.

Учені зазначають, що сови-ельфи можуть здаватися неймовірно чарівними, проте вони також є небезпечними хижаками. Крик самців трохи схожий на пискливий гавкіт цуценят, але вночі представники цього виду доводять, що перебувають на вершині харчового ланцюга.

Сови-ельфи можуть харчуватися мишами, проте до їхнього раціону також входять комахи та членистоногі, наприклад, міль, жуки й навіть скорпіони. У представників цього виду проникливий погляд, а тому вони цілком спокійно можуть полювати на отруйну здобич — ос або скорпіонів: сови використовують свої ноги та дзьоби, щоб відірвати крила і жала, вважаючи за краще не їсти ці частини.

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