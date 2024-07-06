450 000 сов засудили до смерті: чому вчені хочуть винищити цих птахів (фото)

Дослідники озвучили свій фінальний план боротьби з агресивними совами — до смерті засудили півмільйона птахів.

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Служба рибальства і дикої природи США опублікувала свій остаточний варіант плану боротьби з інвазивним видом. Згідно з документом, до смерті в найближчі 30 років хочуть засудити 450 000 інвазивних смугастих сов — рішення може здатися жорстоким, але вчені не бачать іншого способу захистити інший вид сов, який опинився під загрозою вимирання, пише IFLScience.

За словами керівника Служби охорони риби та дикої природи штату Орегон Кессіни Лі, план може здатися неймовірно жорстоким, але насправді він призведе до щорічного знищення лише 0,5% смугастих сов у країні. У такий спосіб учені сподіваються захистити місцевий вид — північних плямистих сов, який опинився на межі зникнення через конкуренцію з інвазивним і агресивним видом сов. Під загрозою також перебуває майбутнє іншого спорідненого місцевого виду — каліфорнійської плямистої сови.

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Дослідники зазначають, що без втручання з боку людей північні плямисті сови, ймовірно, вимруть на всьому або більшій частині свого ареалу, попри десятиліття спільних зусиль зі збереження.

Зазначимо, що смугасті сови родом зі східної частини Північної Америки, але на початку 20 століття вони почали переміщатися на захід від річки Міссісіпі через антропогенні зміни на Великих рівнинах і в північних бореальних лісах.

Зовні представники цього виду надзвичайно схожі на північних плямистих сов, проте смугасті сови значно більші, агресивніші та здатні легко адаптуватися до нового середовища завдяки своєму широкому раціону. У результаті їхнє вторгнення на захід країни стало важким тягарем для місцевого виду сов — лише за період з 1995 по 2017 роки популяція північної плямистої сови скоротилася на 65-85%.

Північна плямиста сова сидить на дереві Фото: US Fish and Wildlife Service

Якщо новий план зі знищення сов набуде чинності, навченим фахівцям і місцевим хліборобам дозволять відстрілювати північних смугастих сов приблизно на половині територій, де інвазивний вид існує в межах ареалу північної плямистої сови. Водночас публічне полювання на смугастих сов не буде дозволено.

Новий план місцевої влади та науковців може здатися жорстоким, проте дослідники визнають, що це єдиний дієвий спосіб захистити місцеві види від агресії інвазивного виду. Водночас групи із захисту прав тварин розкритикували новий план.

На думку зоозахисників, Служба охорони риби та дикої природи буквально перетворюється "із захисника на переслідувача дикої природи". Крім того, план зі знищення сов обійдеться місцевим бюджетам у 235 мільйонів доларів — це найдорожчий проєкт за всю історію. Зоозахисники також вважають, що план приречений на провал, оскільки за великих витрат агентство просто не може гарантувати, що вторгнення інвазивного виду сов не повториться.

Раніше Фокус писав про те, що в Африці знайшли сову, яка ховалася від людей 150 років.