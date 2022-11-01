Банші пташиного світу. Нещодавно відкритий вид сов з унікальним криком вже перебуває на межі вимирання

Цей новий вид виявлений та задокументований зовсім недавно, але перші згадки про незвичайні сови з'явилися майже 100 років тому.

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Вперше цей вид офіційно виявили та задокументували вчені у 2016 році, проте перші підозри про його існування з'явилися у дослідників ще у 1998 році. Втім місцеві жителі запевняють, що перші згадки про ці сови з унікальним криком з'явилися трохи менш як 100 років тому — 1928 року, пише Independent.

Дослідники виявили сов на острові Прінсіпі, який розташований неподалік західного узбережжя Центральної Африки в Гвінейській затоці. Свою латинську назву, Otus bikegila, птахи отримали на честь збирача папуг із Принсіпі Сесіліано ду Бом Жезуса на прізвисько Бікегіла. За словами вчених, відкриття нового виду сов стало можливим саме завдяки знанням, які передав Бікегіла.

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Новий вид належить до групи маленьких сов, що мають спільну історію, яких зазвичай називають сплюшками. За словами вчених, найпростішим способом розпізнати представників цього виду в дикій природі був їхній унікальний крик. Саме він став ключем для відкриття нового виду.

За словами провідного автора дослідження Мартіма Мело, цих сплюшок, як правило, можна почути, як тільки настає ніч. Унікальний крик птиці є коротку ноту "туу", яка повторюється зі швидкістю приблизно одна нота в секунду і нагадує крик комах.

Середовищем проживання цих унікальних сплюшок є старий ліс у безлюдній південній частині острова Принсіпі. Вчені відзначають, що в рідному середовищі щільність проживання сов відносно висока — дослідники оцінюють їх популяцію в 1000 — 1500 особин.

На жаль, попри те, що вид був відкритий лише недавно, вчені вже класифікували його як "той, що знаходиться на межі зникнення".

Раніше Фокус писав про те, що в Китаї знайшли скам'янілість давньої сови, яка любила вставати раніше і полювати вдень.