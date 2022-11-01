Банши птичьего мира. Недавно открытый вид сов с уникальным криком уже находится на грани вымирания

Этот новый вид был обнаружен и задокументирован совсем недавно, но первые упоминания о необычных совах появились почти 100 лет назад.

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Впервые этот вид был официально обнаружен и задокументирован учеными в 2016 году, однако первые подозрения о его существовании появились у исследователей еще в 1998 году. Впрочем местные жители уверяют, что первые упоминания об этих совах с уникальным криком появились чуть менее 100 лет назад — в 1928 году, пишет Independent.

Исследователи обнаружили сов на острове Принсипи, который расположен недалеко от западного побережья Центральной Африки в Гвинейском заливе. Свое латинское название, Otus bikegila, птицы получили в честь сборщика попугаев из Принсипи Сесилиано ду Бом Жезуса по прозвищу Бикегила. По словам ученых, открытие нового вида сов стало возможно именно благодаря знаниям, которые передал Бикегила.

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Новый вид относится к группе маленьких сов, имеющих общую историю, которых обычно называют сплюшками. По словам ученых, самым простым способом распознать представителей этого вида в дикой природе был их уникальный крик. Именно он стал ключом к открытию нового вида.

По словам ведущего автора исследования Мартима Мело, этих сплюшек, как правило, можно услышать как только наступает ночь. Уникальный крик птицы представляет собой короткую ноту "туу", которая повторяется со скоростью примерно одна нота в секунду и напоминает крик насекомых.

Средой обитания этих уникальных сплюшек является старый лес в необитаемой южной части острова Принсипи. Учены отмечают, что в родной среде плотность обитания сов относительно высока — исследователи оценивают их популяцию в 1000 — 1500 особей.

К сожалению, несмотря на то, что вид был открыт лишь недавно, ученые уже классифицировали его как "находящийся на грани исчезновения".

Ранее Фокус писал о том, что в Китае нашли окаменелость древней совы, которая любила вставать пораньше и охотиться днем.